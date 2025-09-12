4人組ユニット、ふぉ〜ゆ〜が11月1日に開催される、関西テレビ（カンテレ）主催の大型音楽イベント「Livejack 2025 SMASH BEAT SP」（大阪城ホール）に出演する。同局が11日、発表した。

ふぉ〜ゆ〜福田悠太は「昨今、ふぉ〜ゆ〜界隈では、フェスに出てみたいという思いが沸々と湧き上がり、僕らの1つの目標となっていました。大げさに言うとふぉ〜ゆ〜の夢です。それをカンテレさんはかなえてくれました。僕らの夢を1つかなえてくださりありがとうございます。僕らの夢の場で共に盛り上がりませんか？」と呼びかけた。

さらに「この1つの大きなチャンスで、1人でも多くの方にふぉ〜ゆ〜を知ってもらい、その方々と一緒に楽しく遊べる機会が増えたらいいなとメンバー一同考えております」と決意を語った。

他にもaoen、SUPER★DRAGON、BUDDiiSの出演も決まった。SUPER★DRAGON飯島颯は「結成10周年という節目の年に、こうしてお世話になっているカンテレさんのイベントに出演させていただくからには、最高に熱いパフォーマンスをカマして会場をジャックしたいと思います！ 個人的に大阪は幼い頃から縁のある第2の故郷なので、この地でライブできてうれしいです。BLUEはもちろん、初めてスパドラを見る方にも楽しんでいただけるよう頑張ります」とコメントを寄せた。

イベント公式サイト（https://www.ktv.jp/event/livejack/)では、12日正午からチケットの先行抽選予約を受け付ける。