森脇梨々夏さんが表紙＆巻頭グラビアに登場！「ヤングアニマル」18号本日発売！ベルセルクの最新話も掲載
【ヤングアニマル 2025年 18号】 9月12日 発売 価格：510円
表紙
白泉社は9月12日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 18号」を発売した。価格は510円。
表紙と巻頭グラビアには、森脇梨々夏さんが登場。また、特別付録として森脇さんのクリアファイルもついてくる。さらに、巻末グラビアには桃里れあさんが登場する。
森脇梨々夏さん
桃里れあさん
巻頭カラーには「ベルセルク」、巻中カラーには「有栖ツバサの探偵奇譚」、「それでも書きたい有馬くん」が掲載される。
「ベルセルク」
「有栖ツバサの探偵奇譚」
「それでも書きたい有馬くん」
【#ヤングアニマル 18号 本日発売📖】- ヤングアニマル公式 (@YoungAnimalHaku) September 12, 2025
◎表紙＆巻頭グラビア#森脇梨々夏
✨初登場✨NOBROCK TVでバズりまくり！ちょっぴり天然な彼女と過ごす夏は、まるで青春のワンシーン🌊
◎巻末グラビア#桃里れあ
グラビア、レースクイーン、ラウンドガール、そして現役看護師。癒しの天使が魅せる👼ෆෆෆ pic.twitter.com/sr2vQoDY1a