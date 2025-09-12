【ヤングアニマル 2025年 18号】 9月12日 発売 価格：510円

表紙

【拡大画像へ】

白泉社は9月12日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 18号」を発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアには、森脇梨々夏さんが登場。また、特別付録として森脇さんのクリアファイルもついてくる。さらに、巻末グラビアには桃里れあさんが登場する。

森脇梨々夏さん

桃里れあさん

巻頭カラーには「ベルセルク」、巻中カラーには「有栖ツバサの探偵奇譚」、「それでも書きたい有馬くん」が掲載される。

「ベルセルク」

「有栖ツバサの探偵奇譚」

「それでも書きたい有馬くん」