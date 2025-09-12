タイミー<215A.T>は３日ぶり急反落。同社は１１日の取引終了後、２５年１０月期第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は従来予想の３４３億９４００万～３５７億円から３４１億３９００万～３４３億円（前期比２７．０～２７．６％増）に引き下げており、成長率の鈍化を警戒した売りが優勢となった。



物流業界における一部プロジェクトの収益貢献の本格化が来期以降となる見込みであるうえ、飲食・小売業界を中心にコスト抑制の動きが継続した。営業利益は６０億～６７億１０００万円から６７億７３００万～７１億３４００万円（同５９．５～６８．０％増）に引き上げた。広告宣伝費を中心とした費用の抑制効果を見込む。１１～７月期は売上高が２４８億２７００万円（前年同期比３０．５％増）、営業利益が５０億９７００万円（同８２．５％増）だった。



出所：MINKABU PRESS