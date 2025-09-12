森崎ウィン×向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』タイ＆台湾で公開決定！「めちゃうれしいです!!」（向井）
森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画 『（LOVE SONG）』（10月31日公開）が、本作の共同制作国であり、撮影地でもあるタイで公開されることが決定。公開日は11月13日であることも明らかになった。
■タイ国内でも大きな注目を集める『（LOVE SONG）』
日本とタイのスタッフ・キャストで制作された日タイ共同制作作品であることから、タイとも深い関係を持っている本作。日本で本作の情報が解禁されたときから、世界的なBLブームのきっかけとなったドラマ『2gether』のチャンプ監督が初めて手掛けた日本デビュー作品であり、長編映画であること、ミーン、ファースト、ミュージックといった、タイで若者を中心に人気を集めるキャストが出演していることなどから、タイ国内でも大きな注目を集めていた。
公開日が日本の公開日に近いことから、両国での今後のプロモーションにも大きな注目が集まる。
■高雄映画祭での上映決定
さらに、台湾でも劇場公開（11月予定）されることが決定。また、公開前には、台湾を代表する国際映画祭のひとつであり、アジアにおける映画文化の中心的な役割を担っている高雄映画祭で上映されることも明らかに。『（LOVE SONG）』のアジアでの今後の広がりにも期待が高まる。
■森崎ウィン コメント
■Snow Man向井康二 コメント
どーも！ Snow Manの向井康二です!!
大好きなタイで映画が上映!! めちゃうれしいです!!
どのシーンにも心を込めた作品なのでたくさんの方にみてもらえたら嬉しいです！
ソウタとカイの応援よろしくです！^ ^
映画館でお待ちしてます（笑顔の顔文字）
■映画情報
『（LOVE SONG）』
10月31日（金）全国ロードショー
出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）
ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子
ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太
夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博
監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー
脚本：吉野主 阿久根知昭
主題歌：Omoinotake「Gravity」
制作幹事・配給：KADOKAWA
(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会
