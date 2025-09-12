リウ・シウフーとツァオ・ヨウニンがW主演を務める台湾映画『Pierce（英題）』が、『ピアス 刺心』の邦題で12月5日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかで全国公開されることが決定した。

短編『Freeze』が世界70を超える映画祭で上映されたネリシア・ロウが脚本と監督を務めた本作は、ロウ監督が台湾で実際に起きた事件と監督自身の兄との家族関係に着想を得て、フェンシングを題材にした愛と疑念が対立する心理スリラー。シンガポールのフェンシング代表として活躍した監督の異色の経歴が活かされている。

撮影監督には、『EO イーオー』にて全米映画批評家協会賞などを受賞したミハウ・ディメクが参加。また、サウンドデザイナーをドゥ・ドゥーチー担当している。

フェンシングの試合中に対戦相手を刺殺し、少年刑務所から7年ぶりに出所した兄・ジーハン（ツァオ・ヨウニン）と、疎遠になっていた弟・ジージエ（リウ・シウフー）が再会する。「事故だ」という兄の言葉を信じて、ジーハンを警戒する母の目を盗み、兄からフェンシングの指導を受ける。ジージエ自身も気づかなかった友人への甘酸っぱい想いを後押ししてもらい、2人は兄弟の時間を取り戻していく。しかし、幼き日の溺れた記憶がよぎる。あの時、なぜ兄はすぐに手を差し伸べなかったのか。疑念が深まるなか、悪夢のような事件が起こる。

ジージエを演じたのは、本作が映画初主演となったリウ・シウフー。『KANOー海の向こうの甲子園』のツァオ・ヨウニンが兄ジーハン役を務めた。

あわせて、ポスタービジュアルと特報映像、場面写真も公開。ポスタービジュアルには、濁りのない強烈な赤地に、無垢な弟と自信に満ちた兄が突き刺すような視線を向けている姿が。そして兄弟をつなぐ絆であり、心理的攻防の象徴でもあるフェンシングが、血を滲ませたような色合いのシルエットであしらわれている。

映画『ピアス 刺心』特報映像 特報映像では、少年刑務所から出所し7年ぶりに弟・ジージエの前に兄・ジーハンが姿を現すシーンから始まる。子供の頃のように雨の中をはしゃぎ心を通わせていく兄弟の前に、怒りをあらわにした母親が立ちはだかる。「あれは事故だ」という兄の言葉を信じるジージエに「あなたは利用されている」「あれは殺人よ」と訴える母。やがて、見え隠れする兄の狡猾さと暴力性に猜疑心を抱きはじめるジージエ。そして、思い起こされた幼き日の溺れた記憶。「僕が死ねばいいと思ってた？」。はたして、溺れる弟を見下ろしていた兄は何を思っていたのか。

場面写真には、懐かしい声を聞き、まさかという驚きと不安を滲ませたジージエの姿が切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）