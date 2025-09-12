

8月のニュージーランドは真冬（写真：Ferrari）

【写真】8月（真冬）のニュージーランドで12チリンドリが走る！

フェラーリが、「エスペリエンツァ・フェラーリ・オンアイス」を2025年8月に真冬のニュージーランドで開催した。

世界各地のフェラーリ・オーナーが参加した雪上ドライブ体験。ここで使われた車両は、12気筒の「12（ドディチ）チリンドリ」。

酷暑日が続く日本から到着したニュージーランドは、夜になると霜が降りるほど寒い気候だった。

会場となったのは「サザンヘミスフィア・プルービンググラウンド」で、南島のクイーンズタウンにある。



朝焼けの空と真っ白の路面が美しい（写真：Ferrari）

北半球が夏のとき、この「試験場」に世界の自動車メーカーが、開発中のクルマの雪上と氷上の走行テストのために訪れる。

よって、スマートフォンやカメラの持ち込みは禁止。以前、テスト中の車両を撮影して大問題を引き起こした訪問者がいたそうだ。

よって、今回の写真は、すべてフェラーリから提供されたものである。

“ショーオフ”が似合うモデルをなぜ、雪上へ？

12チリンドリは通常、長距離走行を主眼とした、いわゆるグランドツアラー。

610kWの最高出力と678Nmの最大トルクを持つ、12気筒6496ccエンジンを搭載する後輪駆動だ。



12気筒エンジンをフロント・ミッドに搭載するロングノーズが特徴的（写真：Ferrari）

私も、一般道でのドライブはこれまでに体験済み。トルクがたっぷりあるエンジンのフィールと、意外なほど快適な乗り心地が印象的だった。もちろん、見た目も魅力的。

12チリンドリは、いってみればロデオドライブやカンヌ、はたまた広尾での“ショーオフ”が似合うモデルだ。

周囲に見せびらかしてナンボの12チリンドリと雪上ドライブとは、意外な組み合わせである。

なぜ、フェラーリはそんなことを思いついたのか。

「フェラーリ車のポテンシャル（秘めた性能）をフルに味わってもらおうという意図で、マーケティング部門が始めました」

雪上の会場で会った広報担当者の説明だ。



色とりどりの「12チリンドリ」がこの日のテスト車両（写真：Ferrari）

イベントの総称は「エスペリエンツァ・フェラーリ」。読んで字のごとくフェラーリの経験提供が目的である。

「ニュージーランドでの雪上ドライブは、今回で3回目。かなり喜ばれるので続いています」

今回の「オンアイス」（実際はオンスノー）の運営をまとめるイギリス人は、そう語る。

実際、私が出かけたのと同じタイミングでこのイベントに参加していた人たちは、一様に喜びの言葉を口にしていた。

「フェラーリで雪上を思いきりドライブするのは、初めての経験。性能の高さがわかって、安心感が増しました」

フェラーリを十数台所有する、マレーシアはクアラルンプールから来た不動産業を営む参加者の感想だ。



雪上だからテールを流すドリフト走行も自在（写真：Ferrari）

私はどちらかというと、オブザーバー的な参加で（といいつつ思いきり楽しませてもらったけれど）、メインゲストはオーナー。

「イベントへの参加資格は、オーナーもしくは有望な見込み客。各地のディーラーが推薦する人たちです」

ソウルから訪れていた若き投資家（日本でも有名な化粧品などで財を築いたとか）は、いま3台のフェラーリのデリバリーを待っていると言っていた。

日本人の姿もあった

「エスペリエンツァ・フェラーリは2000年代に始まったもので、目的はクライアントとの結びつきの強化です」

さきのフェラーリの担当者の言だ。

「フェラーリ・チャレンジ（各地で開催中のフェラーリ車を使ったワンメイクレース）のオマケで付いてきたので参加しました」

熱心にフェラーリ・チャレンジに参戦している日本人のオーナーはそう言い、「すごく有意義な体験でした」とオンアイスを評した。



オーナーであっても「12チリンドリ」の実力を試せる機会は多くない（写真：Ferrari）

内容は、ポールの周りをぐるぐるまわる定常円旋回、2本のポールを使った「8の字」、ポールを縫って走るスラロームと多様。

ギアは1速に固定して走る。自然吸気エンジンだから、ターボチャージャーが働いてトルクがドンっと増えることはない。

エンジン回転の上昇に合わせて、スムーズに力が出ていく。そのため運転しやすい。ていねいに走ってタイムを稼ぐというより、大トルクを利用してリアを流すことをここで覚える。

スポーツカー乗りが好むドリフト走行は、雪上だとよりやりやすい。重要なのは、きれいにドリフトをするために、アクセルペダルのコントロールを覚えること。



ドライ路面とは異なるアクセルペダルのコントロールが求められる（写真：Ferrari）

12チリンドリは、あえてアクセルペダルの踏力を軽めに設定してあるクルマ。後輪に大きなトルクをかけやすい一方で、ややもすると踏み込みすぎる。

過大なトルクがかかると、当然コントロールしにくくなる。リアがふくらみすぎた……と思ったら、踏み込み量で調整するといった具合。

アクセルペダルをどれだけ踏み込んで、また、どれだけ戻すか。この習熟を目的とした雪上レッスンなのだ。

12チリンドリの実力を垣間見る

中には、ちょっと乱暴なアクセルワークのせいで、スピンモードに走る車両もいた。しかし、それを見ていて感心したことがある。すぐに姿勢が安定するのだ。

電子制御によるエンジン出力調整やブレーキ制御が、すかさず介入するためだろう。

アクセルペダルを踏み込みすぎて、タイヤが高回転で回り、グリップに時間を要するケースもある。



ESC（横滑り防止装置）をオフにして走ることでクルマの挙動を覚える（写真：Ferrari）

白い雪上に、ミシュラン製スパイクタイヤの黒いスパイクピンが散らばっている。高回転で回るタイヤが、ピンを吹き飛ばしたようだ。

ゆっくり発進して、グリップの状態を確認してから加速するのがセオリーだが、逸る気持ちはわからないこともない。走るのが楽しいのだ。

片輪が滑っても、反対側の駆動力が影響を受けないように、ESC（横滑り防止装置）はオフにしておく。乗っているうちに、クルマの動きにも慣れてくる。



履いているタイヤはミシュランのスパイクタイヤだった（写真：Ferrari）

自分が意図したとおりに車両が動いてくれるようになると、12チリンドリへの信頼感が強まり、愛着も増してくる。

「12チリンドリは、大きめのエンジンをフロントに搭載した後輪駆動のため、通常は制御がむずかしいと考えられがちです」

さきのプログラムを管理運営するイギリス人の言葉だ。「でも……」と続ける。

「エンジンが前車軸よりうしろにあるフロント・ミドシップで、前後の重要配分も50対50。フロントがヘビーで扱いにくい、ということはありません」

それを体験からわかってもらえるのも、フェラーリのクルマづくりへの理解につながるそうだ。

「エクスペリエンス」を通じたメッセージ

「エスペリエンツァ・フェラーリの内容はさまざまで、もっとも好まれるプログラムは、ハイパフォーマンスプログラムです」

たとえば、フェラーリ本社にあるテストコースのフィオラノを走るプログラムは、「オーナーが、ぜひと望む内容だ」と広報担当者。



特別なプログラムに参加できるのもオーナーの特権（写真：Ferrari）

日本だと、たとえばフェラーリ「296GTB」で、富士スピードウェイを走るプログラムも開催されている。

こうした体験プログラムは、フェラーリだけでなく、多くのスポーツカーメーカーが実施している。

たとえば、ランボルギーニは「ランボルギーニ・エクスペリエンス」、ポルシェは「ポルシェ・エクスペリエンス」という具合。

ポルシェは千葉に「ポルシェ・エクスペリエンスセンター」をもち、さまざまな走行プログラムを提供している。

どれも「エクスペリエンス」とつくのがおもしろい。あらゆることを経験してこそ、そのクルマがわかるということだろう。



フェラーリによる雪上ドライブ体験は、その極地にあるといえそうだ。

（小川 フミオ ： モータージャーナリスト）