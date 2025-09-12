水上恒司×山下美月×宮舘涼太（Snow Man）仲睦まじい関係性が伝わる、映画『火喰鳥を、喰う』オフショット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

水上恒司×山下美月×宮舘涼太（Snow Man）が出演する映画『火喰鳥を、喰う』が、10月3日より全国公開。このたび、キャスト陣が互いを撮影した写真を含むオフショットが公開された。

■緊迫感溢れる物語とは裏腹に、撮影裏では笑顔が炸裂！

公開されたのは、撮影期間中にキャスト陣がフィルムカメラで互いを撮りあった貴重な計5点のオフショット。

シャッターを切る山下（夕里子役）を中心にキメ顔でレンズを見つめる水上（雄司役）&宮舘（北斗役）の3ショット姿をはじめ、おどけた表情やポーズで写り込む彼らの飾らないキュートな素顔を垣間見ることができる。

また、森田望智（記者・与沢役）、豊田裕大（夕里子の弟・亮役）らも加わり、輪になって談笑する写真からは、“謎”と“怪異”が交錯する緊迫感に満ちた本作の世界観とは裏腹に、撮影裏では常に笑顔が絶えず終始リラックスした空気が流れていたことが伺える。

死者の日記から始まる、それぞれの執着がぶつかり合う先読み不能ミステリーを描いた本作。豪華キャスト陣による演技のぶつかり合い、そして未だかつてない驚きが待ち受ける衝撃の展開をぜひ劇場で目撃しよう。

■【画像】公開されたオフショット写真

■【動画】映画『火喰鳥を、喰う』本予告

■映画情報

『火喰鳥を、喰う』

10月3日（金）TOHO シネマズ日比谷他 全国ロードショー

出演：水上恒司、山下美月、森田望智、吉澤健、豊田裕大、麻生祐未／宮舘涼太（Snow Man）

監督：本木克英

脚本：林民夫

原作：原浩『火喰鳥を、喰う』（角川ホラー文庫刊）

配給：KADOKAWA、ギャガ

(C) 2025「火喰鳥を、喰う」製作委員会

映画『火喰鳥を、喰う』作品サイト

https://gaga.ne.jp/hikuidori/