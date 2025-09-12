“シンセポップの女神”山口美央子、ソニーミュージック移籍第1弾アルバム『LOVE ＆ SALT』発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山口美央子のソニーミュージック移籍第1弾アルバム『LOVE ＆ SALT』が、10月22日に発売される。

■完全生産限定盤には山口美央子選曲の特典CDが付属

1980年にデビュー、1983年の3rdアルバム『月姫』が、和風シンセポップの名盤として近年国内外で再評価されているシンガーソングライター・山口美央子。2023年にはその40周年記念CD『月姫 40th Anniversary Edition』が発売され大きな話題となった。

2010年代後半からアーティスト活動を再び活発化させている彼女の3年ぶりの新作アルバム『LOVE & SALT』が完成。ソニーミュージックから初の新作リリースとなる。

初期YMOに貢献したシンセサイザー・プログラマーで、山口のデビュー時からのコラボレイターでもある松武秀樹がプロデュースとミックスを担当。マスタリングはROVOやDUB SQUADのメンバーとしても活躍する益子樹が手掛けた。

持ち前のミスティックなムードとソングクラフトの妙は不変ながら、アッパーでダンサブルな彼女の新生面が際立つ作風。M1には屋敷豪太がドラムスで参加。10曲目の「SEVEN SEAS OF DREAMS」は、注目の新世代クリエイター原口沙輔によるM3「MAGIC」のリミックス。M8「DIAMOND-EYED」、M10 ではかつてYMOの歌詞を手掛けたクリス・モズデルが英語歌詞を提供している。

完全生産限定盤（Special Edition）は、作曲家としても300曲以上の楽曲を他アーティストに提供している山口が、そのなかから自選した特典CD『Mioko’s Songbook』を付加した2枚組。彼女の多彩な才能を再認識させる構成となっている。

■リリース情報

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『LOVE ＆ SALT』

■関連リンク

山口美央子 ソニーミュージック特設サイト

https://www.110107.com/mioko_loveandsalt

山口美央子 OFFICIAL SITE

https://yamaguchimioko.jp/

