軽さと耐久性、そしてサーフスピリット【ビラボン】のサンダルがAmazonに登場中‼
波と陽射しに、強く美しく【ビラボン】のサンダルがAmazonに登場!
ビラボンのサンダルは、量で耐久性に優れたEVA×ラバー素材を使用。雨風や紫外線にも強く、夏の過酷な環境下でも劣化しにくい設計となっている。
ヒールと鼻緒部分にはブランドロゴを配し、シンプルながらも存在感のあるデザインに仕上げた。特にヒールには人気の高いワンタイムロゴを施し、ビラボンらしいアイデンティティをさりげなく演出。
アウトソールにはグリップ性に優れたWAVEロゴのアイコンマークを用いたオリジナルパターンを採用。濡れた路面でも安定した歩行をサポートする。
ビーチライフはもちろん、街中やアウトドアでも活躍するサマーシーズンのマストアイテム。機能性とスタイルを兼ね備えた一足が、夏の自由な時間をより快適に彩る。
