11時の日経平均は269円高の4万4642円、東エレクが64.83円押し上げ 11時の日経平均は269円高の4万4642円、東エレクが64.83円押し上げ

12日11時現在の日経平均株価は前日比269.55円（0.61％）高の4万4642.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は813、値下がりは729、変わらずは73。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を64.83円押し上げている。次いでファストリ <9983>が56.73円、アドテスト <6857>が48.62円、ファナック <6954>が9.96円、日東電 <6988>が9.12円と続く。



マイナス寄与度は6.92円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が6.08円、レーザーテク <6920>が3.51円、任天堂 <7974>が3.38円、アサヒ <2502>が2.43円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、非鉄金属、不動産、精密機器と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、食料、その他製品が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

