サッカーのU-22（22歳以下）中国代表を率いるアントニオ・プチェ監督の発言に反響が寄せられている。中国のサッカー専門メディア・射門中国が10日に報じた。

U-22中国代表は9日陝西省西安市で行われたU-23アジアカップ予選のD組最終戦でオーストラリアと0-0で引き分け、2勝1分け勝ち点7の同組2位で本大会の出場権を獲得した。

無事に目標を達成したアントニオ監督は「私たちはずっと野獣のように努力して練習し、力を尽くしてきた。試合はとても厳しいものだったが、（試合後の）ロッカールームは狂喜の渦だった。これは自分たちの努力によって生まれた喜びと興奮だ」とし、「試合前に中国サッカーには喜びが欠けていると話したが、私たちのプレーを通じて皆さんに喜びを届けたいと思っていた。それを実現できた」と語った。

また、「ここに来てから、西安という街や大会の主催者から支援やサポートをいただき、さらに、これほど多くのファンが来てくれた。私は（西安のサッカー市場の）大きな潜在力を見た。これはチームにとって非常に助けとなり、選手たちもピッチの上で11人の『兵馬俑』のように絶えず戦った」と話した。

中国のネットユーザーからは、「兵馬俑ってことはつまり電柱と同じ意味か？」「兵馬俑ってのは2000年余り立ったまま動かないんだぜ。兄弟」「兵馬俑は見た目は強そうだけど動けない」「つまり中国の選手たちの走力が低いと？」「中国選手は棒立ちってことか（笑）」といった声が上がった。

実際、オーストラリア戦の戦いぶりに納得がいっていないファンも多く、「まさに兵馬俑。頭を使わず、走れない」「まったくその通り。まるで知恵のない兵馬俑のようにみんなやみくもに突っ込んでいく。これがサッカーと言えるか？」「この若い選手たちが見せたプレーはすでに中国代表を引き継ぐもの。本当に学ぶのが早いな（中国代表のひどい戦いぶりに似ていると皮肉っている）」といったコメントも寄せられた。（翻訳・編集/北田）