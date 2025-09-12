世界バレーの男子日本代表メンバー14名が決定！ ケガ明けの大塚達宣も選出

公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は12日（金）、2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）に出場する男子日本代表のメンバー14名を発表した。

12日に開幕する世界バレー。日本は予選ラウンドでプールGに入っており、13日（土）に男子トルコ代表、15日（月）に男子カナダ代表、17日（水）に男子リビア代表と対戦する。

世界バレーの登録メンバー25名が『Volleyball World』で発表されていた中、そこから最終メンバー14名が発表された。

メンバーは大会直前の壮行試合に出場していた15名から選出されており、右ひじの故障から復帰したアウトサイドヒッターの大塚達宣が選出された一方、同じポジションの富田将馬は外れることとなった。

■2025バレーボール男子世界選手権 男子日本代表メンバー14名

▼アウトサイドヒッター

5.大塚達宣

12.髙橋藍

14.石川祐希

15.甲斐優斗



▼オポジット

4.宮浦健人

18.西山大翔



▼セッター

9.大宅真樹

21.永露元稀



▼ミドルブロッカー

2.小野寺太志

17.西本圭吾

23.エバデダン・ラリー

32.佐藤駿一郎



▼リベロ

13.小川智大

20.山本智大

