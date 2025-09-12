次期「Galaxy S26 Ultra」、Sペン存続説が急浮上！
サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」では、本体にSペン（スタイラスペン）を内蔵するスロットが廃止されるとの噂がありました。ところが、実際にはそれが存続することを示す画像が公開されています。
信頼性の高いリーカーであるIce Universe氏は、Galaxy S26 Ultraの一部を示すレンダリング（CG）画像をXに公開しました。
同氏によると「S26 UltraのSペンはまだ健在」であり、本体内にペンを収めるスペースがあると示唆しています。
Galaxy S Ultraシリーズでは、Sペン用スロットが内部スペースの大部分を占めるためか、数世代にわたりバッテリー容量は5000mAhに据え置かれてきました。
しかしS26 Ultraでは、バッテリー容量の増加が予想されたことから、スロット廃止の可能性が浮上していたのです。
さらに、S26 UltraはQi2に対応するため、本体に磁石を内蔵すると見られています。Qi2は、磁力で充電位置の調整やアクセサリーの固定を行う規格であり、内部スペースの確保を優先してスロット廃止の観測もありました。
しかし最近では、バッテリー容量は増加せず5000mAhのままとする見方が有力になっています。Qi2対応による磁石の搭載は必要ですが、それでもSペン用スロットを維持できる余地があるのかもしれません。
もっとも、今後もSペンスロットが残り続けるかどうか、あるいは一部機能が削除されるかは不透明です。
実際、Galaxy S25 UltraではSペン対応自体は残ったものの、Bluetooth機能が廃止され、リモコン操作やジェスチャーによる操作はできなくなっています。
Sペン対応はiPhoneにはなく、Galaxy S Ultraシリーズならではの特徴としてユーザーの愛着も強いはず。今後サムスンがSペンをどのように扱うのか、注視したいところです。
Source: Ice Universe (X)
via: Wccftech
