水上恒司・山下美月・Snow Man宮舘涼太らが互いを撮影「火喰鳥を、喰う」オフショット一挙公開
【モデルプレス＝2025/09/12】俳優の水上恒司が主演を務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日全国公開）より、水上、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）らキャスト陣が互いを撮影したオフショットが一挙公開された。
公開されたのは、撮影期間中にキャスト陣がフィルムカメラで互いを撮りあった貴重な計5点のオフショット。シャッターを切る山下（夕里子役）を中心にキメ顔でレンズを見つめる水上（雄司役）＆宮舘（北斗役）の3ショットの姿をはじめ、おどけた表情やポーズで写り込む彼らの飾らないキュートな素顔が垣間見える。
また、森田望智（記者・与沢役）、豊田裕大（夕里子の弟・亮役）らも加わり、輪になって談笑する写真かは、“謎”と“怪異”が交錯する緊迫感に満ちた本作の世界観とは裏腹に、撮影裏では常に笑顔が絶えず終始リラックスした空気が流れていたことが伺える。
「第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞」大賞・受賞作である原浩氏による「火喰鳥を、喰う」（角川ホラー文庫）を原作とした本作。監督を務めるのは、映画『空飛ぶタイヤ』（18年）、『シャイロックの子供たち』（23）などを手がけた本木克英氏。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』（22）や『ディア・ファミリー』（24）などの林民夫が手がける。（modelpress編集部）
