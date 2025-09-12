Snow Man渡辺翔太、トラベルドキュメンタリー単独初出演 Swarovski創業130周年記念番組放送
【モデルプレス＝2025/09/12】Swarovskiは創業130周年を記念し、日本テレビにて放送される30分番組「オーストリアに憧れて〜渡辺翔太 煌めきの旅路〜」（9月20日午後3時半〜※関東ローカル）を特別提供する。
本番組では、ジャパンアンバサダーを務めるSnow Man渡辺翔太がオーストリアの首都ウィーン、そしてSwarovski生誕の地であるチロル地方ヴァッテンスにあるSwarovskiクリスタル・ワールドを訪れる。渡辺が、海外で撮影するトラベルドキュメンタリー番組に単独で出演するのは今回が初めてとなる。
音楽の都ウィーンで芸術と歴史、そしてグルメを楽しんだ渡辺。旅の途中で出会う人々から、日本を代表するアーティストとしてさまざまな刺激を受け、この旅を通じて考えたことや思いをSwarovskiのボールペンで綴る。渡辺の内面に迫るインタビューも見どころだ。
ブランドの原点であるチロル地方・ヴァッテンスでは、Swarovski創業100周年を祝して作られたSwarovski クリスタル・ワールドを訪れる。世界的アーティストたちによるアートが並ぶ空間はオーストリア屈指の人気観光スポット。2025年5月にSwarovskiクリスタル・ワールドに作品が収蔵された日本人アーティストの塩田千春氏とも言葉を交わし、渡辺はクリスタルの表現には限界が無いことを学ぶ。
なお、Swarovskiオフィシャルサイトでは9月19日に、渡辺がSwarovskiの尽きることのないクリエイティブが生まれる場所であり、実際の生産拠点でもあるSwarovski Manufakturを訪れた動画をオフィシャルサイト限定で公開。また同日、オフィシャルLINEアカウントではこの番組撮影で訪れた渡辺のオーストリア旅の裏側も動画で公開する。（modelpress編集部）
◆渡辺翔太、トラベルドキュメンタリー単独初出演
