40・50代の“お仕事バッグ”→【ハニーズ】で新調！ 上品でオシャレ♡「高見えアイテム」

季節の変わり目は、新しい服や小物を取り入れる絶好のチャンス。とくに毎日使うお仕事バッグは、気分を一新するのにぴったりかも？ そこで40・50代の大人女性におすすめしたいのが、【ハニーズ】の大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】のアイテム。シンプルながらも上品で機能的なバッグは、毎日の通勤スタイルをぐっと格上げしてくれるはず。

バイカラーが上品なリップケース付きバッグ

【ハニーズ】「リップケース付配色バッグ」\4,980（税込）

クラシカルなフォルムが大人世代の気分にマッチする、上品なバッグ。スナップボタンで開閉できるリップケースが付いた、女性に嬉しい機能付きです。仕切りや内ポケットが充実しており、収納面でも使いやすさを感じられそう。華やかなボルドーのほか、コーデを選ばず使えそうなアイボリー、グレージュ、ネイビーの4色展開です。

取り外せるショルダーストラップが付いた2way仕様

持ち手はハンドストラップと、おそろいの素材のショルダーストラップが付いた2way仕様。ショルダーストラップは取り外しができるので、コーデや気分に合わせて使い分けが可能です。細めのストラップなので両方付けていてもごちゃっとした印象にならず、すっきり上品な印象をキープできています。通勤はもちろん、フォーマルシーンのきれいめコーデにもおすすめ。

デイリーに使える縦型スクエアのシンプルトート

【ハニーズ】「ハンドル2wayトート」\4,980（税込）

深さのあるシンプルなスクエアフォルムのトートバッグ。ツヤ感が美しいレザー調素材は高級感があり、大人コーデにぴったり。こちらはバッグの外側にカードが入るサイズのポーチが付いています。ファスナー開閉でメインポケットの中身をしっかり隠せるのも、お仕事バッグとして嬉しいポイント。落ち着いたブラウンやブラック、シンプルコーデのアクセントになりそうなブルーやライトベージュなども展開されています。

ノートPCや資料がらくらく入るA4サイズ対応

バッグの持ち手は先ほどのバッグと同様、手持ちに便利なハンドストラップと肩掛けしやすいショルダーストラップの2種類。きれいめに持ちたいときは手持ちで、荷物が重いときは肩掛けでと、状況に合わせた使い方ができます。バッグ内側にはクッション入りポケットも備わっており、タブレットや薄型のPCを収納するのにぴったり。小物ポケットも充実しているので荷物の整理もしやすそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

