北村匠海、“アドリブ大魔神”ミセス大森は「また早く芝居したいと思う魅力的な役者さん」
俳優の北村匠海（27歳）が、9月12日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK）に出演。朝ドラ「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴について「また早く芝居をしたいと思う魅力的な役者さんでした」と賞賛した。
朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演し、演技の経験が少ない中、北村が大森のために様々な振る舞いをしてくれて本当に助かったと感謝を伝える。
北村も大森も2人の共演したシーンで1番印象的なのは「手のひらを太陽に」を作る場面だったそうで、大森は「僕、音楽を生業としているので、あそこのシーンの責任感がすごい大きかったというか。実際に曲に携わっているものとして曲を作るということ、メロディーをつけるということの、その偉大さをはしくれながら分かっているつもりなので、説得力が本当に大切なシーン」と振り返る。
大森はアドリブも多かったそうだが、北村は大森のアドリブに即座に対応してくれたそうで、大森は「匠海くんは『自分はキャッチャー』だと。匠海くんがどんな球も捕って返してくれるっていうのが、僕はすごく気持ちが楽だったですし、すごく心強かった」と話す。
北村も大森について「もう、本当に大森元貴さんはですね、アドリブ大魔神という感じ」と話し、「ありがとう」のセリフの1つでも様々な角度をつけて投げてくるような演技をしてくるため、音楽のセッションのようでもあり「また早く芝居をしたいと思う魅力的な役者さんでした」と語った。
朝ドラ「あんぱん」に出演している北村匠海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。「あんぱん」で共演したMrs. GREEN APPLE・大森元貴がVTR出演し、演技の経験が少ない中、北村が大森のために様々な振る舞いをしてくれて本当に助かったと感謝を伝える。
大森はアドリブも多かったそうだが、北村は大森のアドリブに即座に対応してくれたそうで、大森は「匠海くんは『自分はキャッチャー』だと。匠海くんがどんな球も捕って返してくれるっていうのが、僕はすごく気持ちが楽だったですし、すごく心強かった」と話す。
北村も大森について「もう、本当に大森元貴さんはですね、アドリブ大魔神という感じ」と話し、「ありがとう」のセリフの1つでも様々な角度をつけて投げてくるような演技をしてくるため、音楽のセッションのようでもあり「また早く芝居をしたいと思う魅力的な役者さんでした」と語った。