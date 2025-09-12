今年4月の「二股不倫」スキャンダル以来、事実上の芸能活動休止状態にある女優の永野芽郁（25）が、《衝撃の三角関係》と9月11日発売の週刊文春に報じられ、またぞろ名前が取り沙汰されている。

同誌は俳優の坂口健太郎（34）が3歳年上のヘアメーク女性A子さんと同棲していることをメインに伝えているが、同棲生活を送る一方で、3年前から永野とも親密な関係に陥っていたとの知人情報も伝えた。昨年春、永野との関係がそのA子さんの知るところとなり、逆上したA子さんが永野を携帯で怒鳴りつけるといった修羅場があったというのだ。

「坂口との関係は、『二股不倫』騒動となった妻子持ちの俳優田中圭（41）との不倫に昨秋ごろから溺れるようになっても、永野の胸中には残っていたのでしょうか。田中の前で酔っぱらったとき、間違って『健ちゃん』と呼び掛けてしまったこともあると記事にあって、驚きました」とは、永野を取材するマスコミ関係者だ。

■坂口も含めると事実上の「三股交際」に

「永野は田中が何度も通った自宅に韓国人俳優も泊めていて、だから『二股不倫』とされたのですが、細かい時期が定かではないとはいえ、坂口も入れると『三股』となり、ひょっとして、まだ出てくるんじゃないかという臆測まで飛び交い始めています」（前出のマスコミ関係者）

永野は不倫疑惑報道をきっかけにCM降板や来年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』など主要仕事のキャンセルが相次ぎ、7月に主演映画「かくかくしかじか」の上映に伴い、カナダ・モントリオールでの第29回ファンタジア国際映画祭に姿を見せた程度で、公の場からも遠ざかっている。

「それでも永野はNetflixオリジナルドラマへの出演オファーなどもあるとの見方もあり、復帰や新展開の可能性が残っているとして、いまだに注目されています。本人も金髪にしたり、イメージチェンジをはかったりしているとされ、SNSで笑顔の投稿があったりしますけど、『謝罪なし』『会見もなし』などと批判的な意見は消えてはいません。そんな中、坂口という“第3の男”の登場で、さらなるイメージダウンが避けられない状況です。少なくとも、これまでの清純派イメージは完全に雲散霧消してしまった。この先、“第4の男”が出てきたりすれば、どうなるんでしょうね」（某広告プロデューサー）

女優として評価が高かったとされる永野だが、奔放な素顔、ハチャメチャな私生活が次々と明るみに出て、スキャンダル女優としてのイメージが定着しそうだ。

◇ ◇ ◇

