国内家電ブランドのシー・シー・ピーの「ミニフライオーブン Piku Pot（ピクポット）」は、庫内の熱をファンで循環させて加熱調理するエアフライヤー。食材自体が持つ油分で調理するので、揚げ物もヘルシーに作ることができます。

食材をポットに入れてタイマーをセットするだけ。余分な油が落ちてヘルシーな仕上がりに

使用方法は至って簡単で、引き出したポット内に食材をセットし、タイマーダイヤルを希望の調理時間に設定するとそのまま調理がスタートします。

タイマーは1分から30分まで設定可能

調理が始まると、内蔵のヒーターで発生させた熱がファンで庫内全体に循環。一定の温度で加熱調理を行うシステム。

前述の通り、食材自体が持つ油分で調理するため、揚げ油なしでも唐揚げやフライなどを揚げることができ、調理中に染み出た余分な油はポット内のプレートから落ちるのでヘルシー。

唐揚げもヘルシーに食べられます[食楽web]

揚げ調理以外にも魚のグリルやパンケーキなどのスイーツ、さらに買ってきたお惣菜や冷えた料理の温め直しも行えるなど、多彩な使い方が可能です。

焼き調理もお手のもの

高さ20cm×横幅17cm×奥行24cm、庫内のプレートを含めた総重量が約1.6kgというコンパクトさで、混雑しがちなキッチンに置いても邪魔になりません。1人分の料理やお弁当などの“ちょっと使い”にもぴったりなサイズ感です。

ミニマルなサイズとかわいいルックスも魅力

手元に届いたその日からすぐに料理に取り掛かれるオリジナルレシピブックも付属。エアフライヤーの入門用としても最適の一台となりそうな「ミニフライオーブン Piku Pot」。

シー・シー・ピー公式オンラインストア及び、家電量販店や雑貨店、ECショップで販売中なので、気になった方はぜひチェックしてみてください。

●DATA

ミニフライヤーオーブン Piku Pot（ピクポット）

価格：オープン価格（実勢価格：8200円前後・税込）

本体カラーはホワイトとグレージュ

