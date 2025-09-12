サッカーのイングランド・プレミアリーグ、リーズに所属するMF田中碧の復帰が近づいている。敵地で臨むフラム戦（13日）を前に、ファルケ監督が11日に取材に対応。公式サイトによると、指揮官は内側側副じん帯を負傷した田中について「今週の初めからチームに復帰し、トレーニングの主要な部分に参加している」と明かし、フラムでの実戦復帰の可能性についても示唆した。

田中は同じく負傷離脱していたDFアンパドゥとともに練習に合流。指揮官は「回復の進捗ではアンパドゥがわずかに先行している。クレイヴン・コテージ（フラムの本拠地）での試合に出場する可能性もある」と説明。「最終決定まであと48時間ある。2人とも遠征に帯同させる可能性も、1人だけ、あるいはどちらもフラムに連れて行かない可能性もある」と話した。

クラブの3季ぶりプレミアリーグに復帰に伴い世界最高峰リーグ初挑戦となった今季、田中は開幕のエバートン戦から先発して英BBCの採点でマン・オブ・ザ・マッチに輝く活躍を見せ白星発進に導いたが、8月23日に行われた2戦目のアーセナル戦で後半13分に負傷交代。メキシコ、米国と対戦した日本代表の米国遠征メンバーからも外れていた。

10日に27歳の誕生日を迎えた田中は自身のインスタグラムに「27歳になりました。また近いうちに」と投稿。ハッシュタグでは「9月10日生まれのみんなおめでとう」「人生まだまだこれから」「大事なのは結局気持ち」「やってやろうぜ」と添えた。