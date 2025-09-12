TOMORROW X TOGETHER日本ファイナル公演、テレビ放送へ 舞台裏とインタビューも
韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのワールドツアー日本公演『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ - EP. 2 - IN JAPAN』が、22日深夜1時40分（23日午前1時40分）からTBSで放送される。5月25日に東京・有明アリーナで行われたファイナル公演に舞台裏と独占インタビューを追加した“ダイジェスト版”となる。
【別カット】表情でも表現…自ら灯りをつけるTOMORROW X TOGETHER
『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : PROMISE＞ - EP. 2』の日本ファイナル公演では、ワールドツアーを締めくくるにふさわしい、洗練されたステージと完成度の高いパフォーマンスで観客を魅了した。同局では、2025年にデビュー7年目を迎え、さらなる飛躍を見せたTOMORROW X TOGETHERのワールドツアーの日本最終公演に独占密着。会場入りからリハーサル風景、気合がみなぎる公演直前の様子、コンサート終了後のコメントまでをカメラが捉え、TOMORROW X TOGETHERの人気の秘密と素顔に迫った。
同公演では、7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』から、爽やかなエネルギーに満ちたラブソング「Over The Moon」をはじめ、コール＆レスポンスで一体感を巻き起こす「Higher Than Heaven」、ダークで危険な魅力の「Danger」など、多彩な楽曲を次々と披露。成熟した5人のソロパフォーマンスが見どころとなる。
YEONJUNは遊び心とカリスマ性に溢れるソロ曲「GGUM」で独特のステージを披露し、BEOMGYUは韓服をまとい、扇子を使った華麗な舞いでステージを演出する。TAEHYUNは鍛え上げた腹筋を時折見せながら肉体美が光るダンスパフォーマンスでファンの心をときめかせ、SOOBINは1枚の布で美しくもはかない舞踏を演じ、HUENINGKAIは最終公演限定で披露したセクシーかつパワフルな“水”ドラムで会場を盛り上げる。5人5色の才能が融合し限りない未来が想像できる公演となった。
互いを高め合い、苦楽をともにしながら個人としてもグループとしても成長し続けてきたTOMORROW X TOGETHER。7年間変わらぬ“絆”で走り抜けてきた5人が、ツアータイトルにも付けられた「MOAに贈る“PROMISE”」を語る。
また、CS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、公演から独占インタビューまでおよそ170分にも及ぶ大ボリュームの「特別版」をテレビ初独占放送する。
