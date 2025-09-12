水上恒司・山下美月・宮舘涼太ら、舞台裏オフショット公開 フィルムカメラ自撮りでキメ顔披露
俳優の水上恒司が映画単独初主演を務め、山下美月がヒロインを務める映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開）より、豪華キャスト陣の素顔を捉えたオフショットが一挙公開された。
【オフショット】なんのポーズ？完全オフ感あふれる宮舘涼太
今作は、原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページにつづられていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘涼太）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった。
公開されたのは、撮影期間中にキャスト陣がフィルムカメラで互いを撮りあった貴重な計5点のオフショット。シャッターを切る山下を中心に、キメ顔でレンズを見つめる水上＆宮舘の 3ショットの姿をはじめ、おどけた表情やポーズで写り込む彼らの飾らないキュートな素顔が垣間見える。
また、森田望智（記者・与沢役）、豊田裕大（夕里子の弟・亮役）らも加わり、輪になって談笑する写真からは、“謎”と“怪異”が交錯する緊迫感に満ちた本作の世界観とは裏腹に、撮影裏では常に笑顔が絶えず終始リラックスした空気が流れていたことがうかがえる。
