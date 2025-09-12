【ニューヨーク＝金子靖志、ワシントン＝阿部真司】米西部ユタ州の大学で１０日に保守系団体「ターニング・ポイント」のチャーリー・カーク代表（３１）が射殺された事件で、米連邦捜査局（ＦＢＩ）は１１日、事件に関与したとみられる重要参考人の画像を公開し、情報提供を呼びかけた。

公開された画像には、野球帽とサングラスを着け、米国の国旗をあしらった長袖シャツにジーンズ姿の人物が写っている。ＦＢＩは犯人の特定や逮捕につながる情報提供者に最高１０万ドル（約１４７０万円）の報奨金を支払うとしている。

１１日に捜査当局が行った記者会見によると、容疑者は大学生くらいの年齢とみられ、１回発砲した後、建物の屋根から飛び降りて逃走した。付近の森林地帯で犯行に使われたとみられる狙撃用ライフル銃が見つかり、足跡や掌紋も採取された。ＦＢＩには１３０件以上の情報提供が寄せられているという。

トランプ米大統領は１１日、国防総省の式典で演説し、米大統領が文民に与える最高位の「大統領自由勲章」をカーク氏に授与する考えを表明した。また、ホワイトハウスで記者団に、捜査状況について「大きく進展している」と強調した。