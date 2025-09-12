森崎ウィン＆向井康二主演映画『（LOVE SONG）』タイでも公開へ「やったーーーー！」「応援よろしくです！」
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）が、共同制作国であり、撮影地でもあるタイで公開されることが決定した。公開日は11月13日となる。
【場面カット】爽やか！儚げな微笑みを見せる向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
タイでの公開決定を受けて、W主演を務める森崎と向井からも喜びのコメントが到着。さらに、台湾でも劇場公開（11月公開）されることが決定。また、公開前には、台湾を代表する国際映画祭のひとつであり、アジアにおける映画文化の中心的な役割を担っている高雄映画祭で上映されることも明らかになった。
■主演コメント
▼森崎ウィン
ついに!!!やったーーーー！
めちゃくちゃうれしい！タイではチャンプ監督をはじめ、たくさんのタイのスタッフの皆様にお世話になりました。
その恩返しへの一歩がかなって何よりもうれしい！タイの皆様、ぜひ映画を楽しみにお待ちください！愛を込めて WIN より
▼向井康二
どーも！Snow Man の向井康二です!!
大好きなタイで映画が上映!!めちゃうれしいです!!
どのシーンにも心を込めた作品なのでたくさんの方にみてもらえたらうれしいです！
ソウタとカイの応援よろしくです！^ ^
映画館でお待ちしてます（笑顔マーク）
【場面カット】爽やか！儚げな微笑みを見せる向井康二
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
■主演コメント
▼森崎ウィン
ついに!!!やったーーーー！
めちゃくちゃうれしい！タイではチャンプ監督をはじめ、たくさんのタイのスタッフの皆様にお世話になりました。
その恩返しへの一歩がかなって何よりもうれしい！タイの皆様、ぜひ映画を楽しみにお待ちください！愛を込めて WIN より
▼向井康二
どーも！Snow Man の向井康二です!!
大好きなタイで映画が上映!!めちゃうれしいです!!
どのシーンにも心を込めた作品なのでたくさんの方にみてもらえたらうれしいです！
ソウタとカイの応援よろしくです！^ ^
映画館でお待ちしてます（笑顔マーク）