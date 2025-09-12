「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１２日、みどりスポーツパーク）

３大会連続五輪出場を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、１次リーグ３戦目で２４年日本選手権優勝のＳＣ軽井沢クラブと２度目の対戦。４−５で敗れ、２勝１敗となり、上位２チームが進む決勝進出決定は持ち越しとなった。

やはり代表決定戦は一筋縄ではいかない。前日１４−３で大勝したＳＣ軽井沢クが相手だったが、第１エンドがブランクとなり、第２エンドに有利な後攻で１点を取らされる展開となると、第３エンドは相手に重圧をかける展開を作ったが、ＳＣ軽井沢クの上野美の好ショットで２点を奪われた。第４、５エンドはブランクとなり、前半は１−２で折り返した。

相手の流れだったが、それでも第６エンドにしっかりと形を作り、２点を奪い逆転した。その後は１点ずつ取り合っていく形で４−４で最終１０エンドへ。有利な後攻だったが、厳しい展開を強いられ、最後は藤沢のドローが流れて１点スチールを許し、敗戦となった。

試合後、藤沢は「私が決めきれなかったのが単純な敗因。ラストショットを決めるのがスキップの責任。アイスの状況が刻々と変わっている中でアジャストできるかどうか。たかが一投、されど一投」と責任を受け止めた。それでも「負けてしまったけど、チームとしてはいい状態。反省して、しっかり食べて休んで次の試合に臨むだけかな」と、前を向いた。

ロコは午後１時から１次リーグ最終戦となるフォルティウス戦を迎える。

◆代表決定戦の方式

女子は３チームで１次リーグを行い、総当たりで２度ずつ対戦。上位２チームが当該対戦成績を持ち越して３戦先勝方式の決勝を行う。１次リーグで２戦２勝の場合は、あと１勝で代表に決まる。優勝チームが世界最終予選（１２月、ケロウナ）の代表となり、上位２カ国に与えられる本戦出場権の獲得を目指す。