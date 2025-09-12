過去にお笑いコンビ「ハリガネロック」として活躍し、ピン芸人として復帰したユウキロック（53）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが、橋幸夫さんの通夜に参列したことを改めて謝罪したことに対し、疑問を呈した。

RYOは9日、都内の寺院で営まれた橋幸夫さんの通夜に参列。自身のXで、黒の礼服の左ポケットに手を入れて歩く様子などを撮した画像や動画をアップしていたが、SNS上で「非常識」「売名行為」「故人の方に失礼」といった批判が殺到し、謝罪していた。

11日にもRYOは「この度の橋幸夫さんのお通夜にて各関係者の方並びに御遺族の方やファンの方そしてEXILE ATSUSHIさんにまでご迷惑をお掛けしました事を心よりお詫び申し上げます。私自身軽率であったと心から反省しております。改めて橋幸夫さんへ心よりご冥福をお祈りします。RYO」と謝罪したが、この投稿に対して「悪いと思うのであれば、当該のポストは消すべきだと考えますがいかかでしょうか？」「反省しているなら関連しているポストを消すのが筋じゃないですか？」といった疑問の声が相次いだ。

ユウキロックも、RYOについての記事を引用し、「『改めて謝罪』と書いているので初めてXを覗いてみたら、葬儀の動画や写真はまだ残っている、自分のネットニュースをリポストしまくっていて『謝罪とは？』でした」とつづった。

ユウキロックは大上邦博と結成した「ハリガネロック」で01年の「M−1グランプリ」初回大会で準優勝。14年にコンビ解散後、養成所の講師や構成作家など幅広く活動していたが、7月にピン芸人として舞台に立ち、復帰した。