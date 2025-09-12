銀座駅直行便を新設

京成バスとジェイアールバス関東、ビィー・トランセホールディングスは2025年9月11日、東京都心と成田空港を結ぶ格安高速バス「AIRPORT BUS TYO-NRT（エアポートバス東京・成田）」に銀座駅直行便を新たに設定すると発表しました。ダイヤ改正の10月1日から運行します。

【本数スゴっ…】どんどん発車する「エアポートバス東京・成田」の概要（時刻表）

この路線は、京成グループ（京成バス、京成バス千葉ウエスト、京成バス千葉イースト）、ジェイアールバス関東、ビィー・トランセグループ（平和交通、あすか交通、西岬観光）の7社が運行しています。事前予約不可、運賃は1500円（小児半額）、所要時間は70〜100分程度です。

銀座駅停留所での訪日外国人旅行者の乗降が非常に多いことから、今回のダイヤ改正では、成田空港〜東京駅便は10〜15分間隔の運行を維持しつつ、一部の便を銀座駅直行便に振り替え、利便性と速達性を向上させるといいます。

1日あたりの便数は、全体で197便、うち銀座発着は70便（成田空港発39便、銀座発31便）、さらにそのうち東京駅に寄らない銀座駅直行便が20便（成田空港発15便、銀座発5便）です。

エアポートバス東京・成田はかつて大人1000円の運賃で成田空港〜東京駅間を利用できたものの、2021年3月に1300円、2024年8月に1500円と値上げされました。とはいうものの、価格や便数の多さ、座って移動できることなどから、都内〜成田空港間における「コストパフォーマンスの高い移動手段」の一つとして好評を博しています。