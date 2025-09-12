

ドラマ『102回目のプロポーズ』に主演する唐田えりかと、共演の伊藤健太郎（画像：それぞれ本人の公式Instagramより）

【写真】地道にステップを踏んできた…透明感あふれる「唐田えりかの現在の姿」

「名作『101回目のプロポーズ』が、34年の時を経て続編決定」

このニュースが複数回にわたってYahoo!トピックスのトップを飾るなど、大きな反響を集めています。

しかし、続編「102回目のプロポーズ」（フジテレビ系）に対するネット上のコメントは、現状、その大半が否定的なもので占められています。

「34年前のドラマで結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）がその後結婚し、生まれた娘のラブストーリー」というコンセプトは実際の時間軸に合う自然なものに見えますが、なぜここまで否定的な声があがってしまうのでしょうか。

そもそもドラマの続編は名作であるほど「第1弾を超えられない」「好きな作品を汚される」などの理由から否定的な声があがることが定番のようになっていました。しかも今回のように、第1弾終了から続編までの時間が空くほど反発の声が高まる傾向があります。

「純愛三部作」にふさわしくない

さらに今回、批判の傾向として見られるのは、特にドラマフリークから不満の声があがっていること。その主な理由は、続編の企画者が、心理や情景の描写より過激な設定や展開を優先させる鈴木おさむさんだったことでした。

ドラマ「奪い愛」シリーズ、「M 愛すべき人がいて」「離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-」（いずれもテレビ朝日系）などの作風から、「バラエティの構成作家でドラマの脚本家ではない」というニュアンスの指摘も散見されます。

しかし、それ以上に厳しい声があがっているのが、続編のメインキャスト。

主人公の星野光を唐田えりかさん、光に一目ぼれする空野太陽を霜降り明星・せいやさん、光の恋人・大月音を伊藤健太郎さんが務めることが報じられると、記事のコメント欄やSNSは大半が批判で占められました。

その理由は、唐田さんが不倫騒動、伊藤さんがひき逃げ事故を起こした過去があるから。

「101回目のプロポーズ」は、フジテレビの看板枠・月9ドラマの全盛期に放送された“純愛三部作”の1つ（残り2作は「すてきな片想い」「東京ラブストーリー」）だけに、「不祥事を起こした2人にはふさわしくない」という声があがるのは仕方がないのかもしれません。



変わらぬ透明感あふれる姿をSNSでは披露していた（画像：本人の公式Instagramより）

ただ、今回の報道によって「ふさわしくない」ではなく、今なお「許せない」という強い怒りを感じさせる声が少なくないことに気づかされます。どちらも2020年の不祥事であり、すでに約5年もの年月が経過し、その間2人はキャリアの再構築に務めてきました。

2人は1997年生まれの同級生であり、今年で28歳と若いだけに、もう少し寛容な世の中であってもいいような気もします。

それでもネット上に「許せない」という声を書き込む人はどんな心理状態なのか。そして、どんな思考回路になれば「許せない」という気持ちが消えるのか。

ネット上で誹謗中傷を繰り返して訴えられたことのある人を取材したエピソードも交えて、その心理状態を掘り下げていきます。

第三者の「許せない」にこだわりはない

今回の記事を見て唐田さんや伊藤さんに「許せない」というコメントを書き込んでいる人々のほとんどが不倫や事故の当事者ではない第三者でしょう。この「第三者であることは気にしない」ことがネット上で他人を批判する人の前提となっています。

「不倫騒動の当事者である相手の元妻と子どもや、事故の当事者である被害者が、今も2人が地上波のドラマに出演することを望んでいないのか」はわかりませんが、それは彼らにとってどちらでもいいこと。

「当事者がどう思っているのかはわからないけど、それでも許せない」というコメントを書き込み、断罪したいというスタンスをとっています。

ただ実際のところ「本当に許さないし、断罪したいのか」といえば、そこまでの感情ではないという人が多いのではないでしょうか。

そもそも「今回の記事がなければ唐田さんや伊藤さんの存在すら忘れていた人々の思いはあまり強くない」とみなすのが自然。ずっと唐田さんや伊藤さんに「許せない」という気持ちを持ち続けていたわけではないだけに、そこへのこだわりは感じられません。

多少の嫌悪感こそあるものの、強い感情を抱くほどこだわっているわけではなく、「名前や顔を見ると条件反射のように批判したくなる」のが実際のところでしょう。その感情は感覚的なもので大した意味はなく、いつでも引っ込められるものにみえます。

以前、「芸能人への誹謗中傷で訴えられた」という30代男性と40代女性を取材したことがありますが、2人とも「『何となく嫌い』というだけで、そこにあまり意味はなかった」「誰のためでもない勝手な正義感を持っていた」などと語っていました。

さらに「訴えられたから、あわてて謝罪した」「なぜあんなに怒っていたのかわからない。やらなければよかった」などと後悔の念を明かしていたのです。

同様に唐田さんや伊藤さんのケースでも、「何となく嫌い」というだけのはずなのに「許せない」という強烈な言葉を浴びせ、誰かのためという勝手な正義感で批判しているだけなのかもしれません。

誹謗中傷とセットの“他責思考”

会ったこともない人をネット上で批判する人は、基本的に他責思考。何らかの問題が発生した際、自分以外にその原因や責任を求める傾向があります。

他人を誹謗中傷しておきながら、それを指摘されると「みんながやっていることだから」「言われるほうが悪い」などと責任を逃れようとする言葉が決まり文句。

相手から名誉毀損罪や侮辱罪などで訴えられない限り、自分以外に責任を求めることで誹謗中傷を正当化しようとする傾向がみられます。

その際、特徴的なのが「言葉から“主語の私”を外している」こと。

たとえば、「私が言っている」ではなく「みんなが言っている」こととして誹謗中傷を正当化する。あるいは、「私がこう思う」ではなく「普通はこう思う」という一般論のようにすり替える。

どちらも“主語の私”を都合よく外すことで責任から逃れようとしています。

このような人は誹謗中傷に限らず、都合の悪いことがあると“主語の私”を外して責任から逃れようとしがちですが、逆に少しでもよいことをした際は「私がやった」などと“主語の私”を入れてアピールするもの。

意識しなくても二枚舌のような対応が習慣づいていて、「できるだけリスクを負わず、いいところ取りしたい」という姿勢がみられます。

今回の唐田さんと伊藤さんに関しても、「私は許せないから」ではなく「みんなが許せないから」という姿勢なので、第三者であるにもかかわらず強い言葉をぶつけられるのでしょう。

しかし、名誉毀損罪や侮辱罪などで訴えられる際は“主語の私”を外すという他責思考は通用せず、発言・発信者が責任を問われるだけに、リスク回避にはつながりません。



批判を受ける一方で、公式Instagramでは60万人を超えるフォロワーを抱える伊藤健太郎（画像：本人の公式Instagramより、伊藤は写真左）

芸能人はどうしたら許されるのか

ではこのような人は、不祥事を起こした芸能人がどんなことをしたら許せるのか。いつになったら許そうと思えるのか。

言い訳をしない真摯な謝罪はもちろんのこと、一定期間の活動自粛、社会奉仕活動への参加、原因究明と再発防止に向けた具体的な言葉などが、当事者だけでなくネット上で批判する人々への贖罪にもなっています。

ただ、これらは「贖罪のベースになる」というだけで、根本的に「許された」という状態ではないのが難しいところ。復帰後に批判が再燃するリスクがあるだけに慎重な言動が求められます。

さらに、猛烈な批判にさらされた結果、「仕事・地位や家族・友人を失う」「多額の賠償金を背負う」「住居を追われ、地方や海外に移住する」などの社会的制裁を受けると批判の声は収まりますが、それでも暫定的に「許された」という段階にすぎません。

復帰後の些細な言動で「許せない」という批判が再燃するリスクがあり、やはり慎重な言動が求められます。

そんな厳しい現実があるだけに、このところ不祥事を起こした芸能人は、「ローカル局や独立局の番組、ネット配信動画へのゲスト出演などから控え目に復帰する」というステップを踏むようになりはじめています。

目にふれる人の数が限定的、あるいは、好きな人がお金を払って見る番組から地道なリスタートを切ることで「反省している」「一からやり直そうとしている」という印象を与え、批判を抑えようとしているのでしょう。

ただそんなステップを踏んだとしても、「多くの人々が見る地上波ゴールデンタイムの番組に復帰する際に、けっきょく批判の声があがってしまう」というケースが少なくありません。

事実、唐田さんや伊藤さんは一定の社会的制裁を受け、俳優業で地道なステップを重ねてきたにもかかわらず、今回の報道では批判が多くを占める状況にさらされています。



2024年にNetflixで配信され、話題となった『極悪女王』に出演した唐田えりか。徹底した役作りを評価する声も多かった（画像：本人の公式Instagramより）

また、週刊誌などの独占インタビューやYouTubeの動画配信で釈明・謝罪する芸能人も増えました。

以前は「とにかく記者会見を開け」という圧力のようなムードがありましたが、最近はよほど悪質な不祥事でない限り一定の釈明・謝罪があれば、積極的でこそないものの、「許せない」というほどの批判は受けづらくなりはじめています。

その点を踏まえると、唐田さんと伊藤さんは「102回目のプロポーズ」の放送前に何らかの場でもう一度、過去の件を釈明・謝罪しておいたほうが「許せない」という声を抑えられるのかもしれません。

俳優は演技で許されていくべきか

いずれにしても、2人は芸能人として表に出る仕事を続ける限り、約5年前の不祥事であっても「許された」というムードにはなりづらく、言動に気をつけなければいけないのでしょう。

サッカーのイエローカードを1枚受けた状態に近く、「もう1回、不祥事を起こすと、レッドカードで強制的に退場させられる」という危うさを抱え続けていくように見えます。

ただ、唐田さんも伊藤さんも俳優である以上、「自らの演技で許されていく」という道を目指すことが、最善策の1つであることは間違いないでしょう。

たとえば、不倫騒動や薬物逮捕などの不祥事から復帰できるミュージシャンが多いのは、「類いまれな音楽の実力があるから」「楽曲や演奏で魅了させられるから」という背景があります。

その点、唐田さんと伊藤さんはここ数年間、配信ドラマや深夜ドラマ、映画や舞台などで真摯に作品と向き合う姿を見せ続けてきただけに、演技の実力という点では期待感のほうが大きいのかもしれません。

批判の声は避けられないとしても、真摯な姿と演技の実力を見せ続けることで、「この人の演技は凄い」「替えの効かない俳優」という評価を得て、「ほぼ完全に許された」という状態につなげていきたいところです。



伊藤健太郎は、2024年に放送され好評だった大河ドラマ『光る君へ』に出演し、俳優としてステップアップを重ねていた（画像：本人の公式Instagramより）

「話題性のためのキャスティング」の危うさ

最後にもう1つ、論点としてあげておきたいのは、制作サイドによる「話題性のためにあえて批判も集める」という、プロモーション前提のキャスティング。

「102回目のプロポーズ」のキャスティングは、「不祥事を起こした人が純愛ドラマ、しかも名作の続編を演じることの話題性を狙った」とみなすコメントが少なくありません。それが放送前であるにもかかわらず2人への過剰な批判につながっているように見えます。

しかし、今回の報道は批判こそ多いものの、話題性としては上々の結果を得られているだけに、制作サイドとしてはむしろ手応えを感じているのかもしれません。

ただ、個人への過剰な批判は心身のリスクが高いだけに、唐田さんや伊藤さんに限らず不祥事を起こした芸能人のキャスティングには、一定のモラルが問われるべきではないでしょうか。

（木村 隆志 ： コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者）