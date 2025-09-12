おしゃれ雑貨好きさん必見！韓国インテリア「Ohouse」が外苑前イベントに初出店。ECでは記念セールも開催中
韓国発のインテリアプラットフォーム「Ohouse（オーハウス）」は、東京・外苑前で9月13日（土）より開催されるカルチャーイベント『NATSU MATSURI 25』に、日本初となるポップアップブースを出店します。
会場ではおしゃれ雑貨の実物が見られるだけでなく、オリジナルポストカードの配布やポスターのプレゼントなど、オフラインイベントならではの楽しみが用意されていますよ。
会場に足を運べない方は、オンラインで実施されている特別セールを覗いてみるのもおすすめ！
おしゃれさんが集うイベント『NATSU MATSURI 25』へGO
ライフスタイルリビルディングチーム「キオク的サンサク -記憶的散策- 」が主催する『NATSU MATSURI 25』は、全国からデザイン性の高いインテリア、ファッション、フードショップなどが集まる有料カルチャーイベント。
9月13日（土）〜15日（月・祝）の期間開催され、国内外の全89店舗が大集結します。
会場の1〜6階まで、各日で出店ブランドの一部が異なるため、3日間通して楽しめるようになっているところが魅力。
まだ知られていないハイセンスなブランドに巡り合いたい方は、要チェックのイベントですよ。
入場には各日有料チケット（当日・一般2080円）が必要となり、お得な早割チケットはすでに完売している人気ぶり。気になる方は、早めにチケット購入サイトをチェックしてみてくださいね。
「Ohouse」が国内初のポップアップ出店
そんな人気イベント『NATSU MATSURI 25』に、「Ohouse」のポップアップブースが3日間連続でお目見え！
ブースでは、韓国を代表するデザイン性の高いインテリアブランドの商品が展示されます。
通常オンラインのみで展開されている「Ohouse」のアイテムを、直に見られる貴重な機会をお見逃しなく。
会場限定のおしゃれなカードやポスターをゲット！
「Ohouse」のブースでは、会場限定のイベント特典が用意されていますよ。
来場した人には、ポップアップ限定のオリジナルポストカードを配布。
公式アプリユーザーなら、おしゃれ感漂うオリジナルデザインのA3ポスターが貰えます。
こちらは、1日500部限定となっているため、早めにブースを訪れてみるとよさそう。
お買い物をした方には、豪華なアイテムがその場で当たる、ガチャ抽選会の参加権も特典として用意されるそうですよ。
また、「Ohouse」のオンラインストアでは、出店を記念した特別セールも実施中。
韓国で人気を集める新進気鋭から定番ブランドまで、約100ブランドの商品が最大30%オフになっているので、こちらも見逃せません！
「Ohouse」で気になるアイテムがある方は、この機会にショッピングしてみてくださいね。
『NATSU MATSURI 25』の概要
期間：9月13日（土）〜15日（月・祝）
時間：11:00〜19:00
会場：SS神宮前ビル・hRp_a 4階
住所：渋谷区神宮前3-1-26 SS神宮前ビル hRp_a
チケット購入：https://kiokutekisansaku-onlinestore.square.site/
「Ohouse」オンライン特別セール会場：https://www.ohouse.com/
参照元：
株式会社Bucketplace Japan プレスリリース
キオク的サンサク プレスリリース
