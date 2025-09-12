◇カーリング ミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選代表決定戦 第2日（2025年9月12日 北海道稚内市みどりスポーツパーク）

2チームによるベストオブ5（3戦先勝）で争われる男子の第3戦は、昨年の日本選手権王者コンサドーレが今年優勝のSC軽井沢クラブを7―6で破り、1勝2敗とした。2勝1敗のSC軽井沢クが“王手”をかけている状況は変わらず、両チームは午後1時から第4戦を戦う。

SC軽井沢クが先攻の第1、2エンドともに序盤から優位な局面をつくり、それぞれ1点をスチール。コンサドーレは第4エンド、フォース清水徹郎のラストショットで2点を挙げて追いつき、第5エンドもスチールして3―2と試合をひっくり返した。

第7エンドはSC軽井沢クが狙いどおり2点を挙げたのに対し、第8エンドのコンサドーレは1点止まりで4―4の同点。第9エンドに2点を失い、4―6で迎えた最終第10エンドに清水のラストショットで3点を奪い、7―6と劇的な逆転勝ちを収めた。スキップ阿部晋也は「イチかバチかみたいなところはあった。狙っていたところとは違ったが、最後にいけてよかった。粘り強くできたところはよかったと思います」と話した。

第1日はSC軽井沢クが第1戦で7―6、第2戦で9―3と連勝。第1戦は6―6の第10エンドに1点を奪い、第2戦はミスが目立ったコンサドーレと対照的に堅実にショットをつないで快勝していた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪のカーリング男子はイタリア（開催国）、英国、カナダ、スウェーデン、スイス、ドイツ、ノルウェー、チェコの8チームが既に出場決定。12月6〜13日にカナダ・ケロウナで開催される五輪最終予選で残り2枠を争う。