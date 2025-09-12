大阪城ホールで“ダンスボーカル”大型フェス決定、4組発表【一覧】 ふぉ〜ゆ〜夢かなう「カンテレさんありがとうございます」
カンテレが主催する秋恒例の大型音楽イベント『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』が、11月1日に大阪城ホールで開催決定した。aoen、SUPER★DRAGON、BUDDiiS、ふぉ〜ゆ〜の出演が発表された。
【写真】昨年ラインナップは…『Livejack 2024』出演アーティスト一覧
“ダンスボーカル”をテーマに多彩なアーティストが競演し、大阪城ホールのステージで『Livejack』でしか見ることのできない特別な組み合わせが実現する。
MCは、中島ヒロト（FM802 DJ）と高橋みなみが務める。きょう12日正午よりチケット先行抽選予約が開始。
■aoen 優樹（YUJU） コメント
このたび、『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』に出演させていただくこととなりました！日頃よりaoenを応援いただいている皆さまに感謝を込めて、当日は最高のステージをお届けいたします！テーマがダンスボーカルということですが、aoenにはダンスを得意としているメンバーがたくさんいるので、パフォーマンスにもぜひ注目してくださいね。大阪でお会いできるのを楽しみにしています！
■SUPER★DRAGON 飯島颯 コメント
今回Livejackへの初出演が決まり、今からとても楽しみです！結成10周年という節目の年に、こうしてお世話になっているカンテレさんのイベントに出演させていただくからには、最高に熱いパフォーマンスをカマして会場をジャックしたいと思います！個人的に大阪は幼い頃から縁のある第2の故郷なので、この地でライブできて嬉しいです。BLUEはもちろん、初めてスパドラを観る方にも楽しんでいただけるよう頑張ります！
■BUDDiiS FUMINORI コメント
BUDDiiSとして2年ぶりの出演なのでめちゃめちゃ楽しみです!!!まだまだ僕たちと初めましての方も多いと思いますが、推しが必ず1人見つかるグループなので、何も心配せずにありのままお楽しみください。最高のパフォーマンスをお届けします！大阪に行けることもとってもうれしいです！何度来ても大阪弁は上手になれへんけど何回も来ても大好きな場所です、とにかく楽しみ。
■ふぉ〜ゆ〜 福田悠太 コメント
この度、ふぉ〜ゆ〜がカンテレフェス『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』への出演が決定いたしました。まず、これを言わせてください。「カンテレさんありがとうございます」。昨今、ふぉ〜ゆ〜界隈では、フェスに出てみたいという思いが沸々と湧き上がり、僕らの一つの目標となっていました。大袈裟に言うとふぉ〜ゆ〜の夢です。それをカンテレさんはかなえてくれました。僕らの夢を一つかなえてださりありがとうございます。僕らの夢の場で共に盛り上がりませんか？そして、この一つの大きなチャンスで、一人でも多くの方にふぉ〜ゆ〜を知ってもらい、その方々と一緒に楽しく遊べる機会が増えたらいいなとメンバー一同考えております。精一杯会場を盛り上げたいと思います。よろしくお願いいたします。
