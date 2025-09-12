【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード クリアカラーVer.】 予約開始：9月12日13時 2026年2月 発送予定 価格：7,997円 プレミアムバンダイ限定品

バンダイは、食玩「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード クリアカラーVer.」を2026年2月に発売する。9月12日13時より「プレミアムバンダイ」にて予約を開始する予定で、価格は7,997円。

本製品は、アニメ「太陽の勇者ファイバード」に登場する「武装合体ファイバード」を、同社の食玩シリーズ「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」で商品化したもの。

美麗なクリアカラー成形に加え、本商品独自の彩色・シール仕様で商品化しており、「ファイアージェット」の「ファイバード」への変形、フレイムブレスターと合体させて「武装合体ファイバード」を再現することができるほか、さらに、主人公である火鳥勇太郎の元の姿、アンドロイドもクリアカラーとなっている。

「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 太陽の勇者ファイバード クリアカラーVer.」

サイズ：H 約145mm × W 約170mm 素材：ABS、MABS

(C)サンライズ