トランプ大統領に近い保守系政治活動家チャーリー・カーク氏（３１）が１０日、ユタ州のユタバレー大学で行われたイベント中に射殺された事件で、暗殺犯は数分で何マイルも逃げられる狙撃場所を選んだようだ。米紙ニューヨーク・ポストが１１日、報じた。

カーク氏は、トランスジェンダーの人々による銃乱射事件についての聴衆の質問に答えている最中に、約２００ヤード（約１８３メートル）の距離から発射された１発の銃弾で首を撃たれた。

犯人は建物の屋上に上って、銃弾を発射後、建物の反対側から飛び降りてキャンパスの外に逃げたとみられる。

使用されたのは、輸入品のボルトアクションライフルで、キャンパス近くの森林地帯でタオルに包まれた状態で捜査員により発見された。

法執行機関筋からの予備報告によると、犯人の捜索中に回収されたライフルには「トランスジェンダー擁護と反ファシズムの思想」が刻まれた銃弾が入っていたという。

犯人は逃走中で、ＦＢＩは１１日、容疑者の監視カメラ写真を公開した。写真には、キャップとサングラスを着用し、全身暗い色の服を着た痩せ型の男性が写っている。

元ＦＢＩ上級特別捜査官のジェームズ・ガリアーノ氏はトーク番組「フォックス・アンド・フレンズ」で、「ドローン映像を見たのですが、あの屋上から降りると、あの建物の裏には屋外駐車場があります。そこは主要幹線道路からすぐ近くです。これは大きな懸念事項です。なぜなら、犯人は、銃声が鳴ってから３〜５分以内に、何マイル（１マイル＝１６００メートル）も離れた場所へ車で移動した可能性があるからです。プロボ空港はそこからわずか４５分ほどです」と指摘した。

狙撃場所を慎重に選んでいたということだろうか。犯人はすぐにユタ州外に逃げた可能性があるという。