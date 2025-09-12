【SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 黄金勇者ゴルドラン ゴルソドラン】 9月12日13時より予約開始 2026年2月 発送予定 価格：9,999円

バンダイは、食玩プラキット「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 黄金勇者ゴルドラン ゴルソドラン」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて9月12日13時より予約受付を開始する。発送は2026年2月を予定し、価格は9,999円。

本商品はアニメ「黄金勇者ゴルドラン」に登場するソドラ王が駆る「ゴルソドラン」をSMPシリーズで立体化したもの。

を劇中の雰囲気を再現する為に砂のような成型色が採用され、特徴的なハニワのような頭部パーツや胸部パーツを新規造形で再現されている。さらにピースパーツを付属することで劇中の「22％UP（当社比）」を再現することが可能。

また、ゴルソドランカラーのドラン、ゴルゴンも再現可能。ドランはゴルソドランに合わせた形状となっている。

さらに、頭部と両拳は形状重視版と変形合体版の2種類が付属する。

(C)サンライズ