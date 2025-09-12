【T-SPARK LIVE】 9月25日20時 配信開始

タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」を9月25日20時より実施することを発表した。

本番組は、タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の最新商品情報を届ける内容となっており、ゲストに松風雅也氏、泰勇気氏、伊織もえ氏を迎え、実際に商品の企画・開発に携わったタカラトミー担当者と「T-SPARK」の商品の魅力を伝えていく。

(C)ＴＯＭＹ