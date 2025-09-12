「T-SPARK」の最新商品情報をお届けする配信番組「T-SPARK LIVE」が9月25日開催決定！
【T-SPARK LIVE】 9月25日20時 配信開始
タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」を9月25日20時より実施することを発表した。
本番組は、タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の最新商品情報を届ける内容となっており、ゲストに松風雅也氏、泰勇気氏、伊織もえ氏を迎え、実際に商品の企画・開発に携わったタカラトミー担当者と「T-SPARK」の商品の魅力を伝えていく。
世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け!!- T-SPARK 公式 (@tspark_official) September 12, 2025
配信番組「T-SPARK LIVE」開催決定!!
ゲストに #松風雅也 氏、#泰勇気 氏、#伊織もえ 氏をお迎えし、実際に商品の企画・開発に携わったタカラトミー担当者とT-SPARKの商品の魅力をお伝えします！
T-SPARK LIVEの詳細はこちら！https://t.co/Zo03hWK2lX pic.twitter.com/hN07iFdOe0
世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け!!- T-SPARK 公式 (@tspark_official) September 12, 2025
配信番組「T-SPARK LIVE」開催決定!!
配信日時：2025年9月25日(木)20時～
配信先URL(YouTube)：https://t.co/i1FqAyv88h
ゲスト：松風雅也 氏、泰勇気 氏、伊織もえ 氏
詳細はこちら！https://t.co/Zo03hWK2lX
※配信先URLは開催日時にアクセス可能 pic.twitter.com/8p5EhrWn4o
(C)ＴＯＭＹ