モデルの益若つばさ（39）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。手作りクッキーの写真が反響を呼んでいる。

益若は「息子の友達のママ友と作ったミャクミャク×サンリオクッキーが可愛すぎて食べるの勿体無い」と書き出し、「おまめくんシリーズも可愛い。。我ながら癒される。。」と伝えた。

そして「余裕がない時こそ逆にクッキー作ったりして心を満たすよ」と明かし、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」をかたどったクッキーの写真を披露。また親交のあるモデル・佐藤ノアが作ったというクッキーには「孫のクッキーも可愛すぎるぞ」と添え、「どれが好き？」と呼びかけた。

この投稿を受け、佐藤からの「孫のクッキー爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑 またやりましょうね」とのコメントに、益若は「マジでこの顔癒されるんだが笑」と返信。モデルでタレントのアンミカは「可愛すぎるー！！！」とコメントを寄せた。他に「毎度ですがこれはやばい、クオリティー高すぎません？！」「まじで食べるのもったいない！」「お店できる！！」などの声が集まった。