サマンサタバサプチチョイスから新作♡話題のツイステコレクション登場

大人気ゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』と、サマンサタバサプチチョイスが夢のコラボレーション♡各寮をイメージしたデザインやキャラクターモチーフを落とし込んだ財布やパスケース、キーリングなどが勢ぞろいしました。ファン心をくすぐる細部までのこだわりは必見！お気に入りの寮やキャラクターの世界観を日常に取り入れて、毎日をもっと華やかにしてみませんか？

ツイステ各寮をモチーフにしたコレクション

ハーツラビュル寮

トランプや薔薇のモチーフをあしらい、レッドのストーンが輝くアイテム。

サバナクロー寮

イエローレザーにサバンナ植物や爪痕デザイン。

オクタヴィネル寮

海を思わせるカラーと貝殻モチーフ。

スカラビア寮

深みのあるレッドに魔法のランプや宝石をあしらい華やか。

ポムフィオーレ寮

王冠や毒リンゴを配置し、青を基調とした美しいデザイン。

イグニハイド寮

ライトブルーに青い炎やデジタルエフェクトをプラス。

ディアソムニア寮

ドラゴンのツノや茨を表現したブラック×ライトグリーンの配色。

サマンサタバサプチチョイスの新作コレクションは、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』に登場する7つの寮をイメージ。

財布（22,000円）、パスケース（15,400円）、キーリング（6,050円）、ファスナーチャーム（4,400円）と、使いやすいラインナップで登場しています。

縫わないインナー×ニット！NUONEのカシミヤシルクが心地よすぎる

人気キャラクター「グリム」デザインも♡

寮ごとのアイテムに加え、主人公の相棒である「グリム」をモチーフにしたポーチも登場。

グレーのボディに立体的な耳、背面にはトレードマークのリボンと尻尾をデザイン。口が大きく開く仕様で小物収納にぴったりです。

こちらは11,000円で展開され、ツイステファンにはたまらない限定感あふれるアイテムとなっています♪

細部までこだわったマジカルペンチャーム

全ての寮アイテムには、各寮のイメージカラーに合わせたストーンが輝くマジカルペンモチーフのチャーム付き。

バッグやポーチにつけてもかわいく、寮ごとの世界観を気軽に持ち歩けます。ファッションのアクセントとしても楽しめるのが魅力です。

ツイステの世界を日常に取り入れて♡

大人気『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界を映し出した、サマンサタバサプチチョイスの新作コレクション。

寮ごとのデザインやキャラクターを忠実に落とし込んだ財布やパスケース、ポーチは、ファン必携のアイテムです。

華やかなデザインと実用性を兼ね備えたコレクションで、毎日のファッションに魔法のエッセンスを取り入れてみませんか？