縦にも横にも！ Lenovoが開発中の画面が回転するノートPC
ドイツで開催されたIFA 2025。たくさんの企業がこれに合わせて新プロダクトを発表、展示していました。が、やはりメカ好きの目をひくのはLenovo。大きな展示会では、毎回ユニークなプロダクトを仕込んできます。
今回はこれ、縦横画面回転ノートPC！
横でも！ 縦でも！
「ThinkBook VertiFlex」は、画面が回転する14インチのノートパソコン。開いた画面を縦にも横にも配置可能。メカ的に非常に複雑な仕組みで、くるっと回転させてます。片手でできるのが肝。
ユーザートラッキングフレーム
もう1つ気になったのが「Lenovo Smart Motion Concept」という仕組み。これ、ノートPCスタンドなのですが、動きます。パソコン本体のカメラを使い、ユーザーを認識。常にユーザーを画面中央に捉えるよう、フレーム自体が左右上下にと首を振って動く仕組みになっています。
スタンドと鬼ごっこしているようでちょっと面白いのですが、画面内に2人以上映ると困惑してしまうようで、実用にはまだまだといった印象。
ちなみに、ユーザートラッキングだけでなく、スタンドには冷却ファンが組み込まれているので、端末クーリングという意味もあります。ジェスチャーでスタンドを動かすAI機能もあり。
両方とも、現時点ではコンセプトです。ただし、画面が伸びるノートPCなど、ユニークな端末をリアル商品化するガッツに長けているのがLenovoなので、「しょせんコンセプトでしょ？」では終わらないかも。
