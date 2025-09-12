Image: Kyle Barr / Gizmodo US

ドイツで開催されたIFA 2025。たくさんの企業がこれに合わせて新プロダクトを発表、展示していました。が、やはりメカ好きの目をひくのはLenovo。大きな展示会では、毎回ユニークなプロダクトを仕込んできます。

今回はこれ、縦横画面回転ノートPC！

横でも！ 縦でも！

GIF: Kyle Barr / Gizmodo

「ThinkBook VertiFlex」は、画面が回転する14インチのノートパソコン。開いた画面を縦にも横にも配置可能。メカ的に非常に複雑な仕組みで、くるっと回転させてます。片手でできるのが肝。

複雑な仕組みの説明を受けているところ。ムズい！ Image: Kyle Barr / Gizmodo US

ユーザートラッキングフレーム

GIF: Kyle Barr / Gizmodo US

もう1つ気になったのが「Lenovo Smart Motion Concept」という仕組み。これ、ノートPCスタンドなのですが、動きます。パソコン本体のカメラを使い、ユーザーを認識。常にユーザーを画面中央に捉えるよう、フレーム自体が左右上下にと首を振って動く仕組みになっています。

スタンドと鬼ごっこしているようでちょっと面白いのですが、画面内に2人以上映ると困惑してしまうようで、実用にはまだまだといった印象。

ちなみに、ユーザートラッキングだけでなく、スタンドには冷却ファンが組み込まれているので、端末クーリングという意味もあります。ジェスチャーでスタンドを動かすAI機能もあり。

両方とも、現時点ではコンセプトです。ただし、画面が伸びるノートPCなど、ユニークな端末をリアル商品化するガッツに長けているのがLenovoなので、「しょせんコンセプトでしょ？」では終わらないかも。

