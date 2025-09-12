15日の「敬老の日」を前に、三重県津市内の百貨店ではギフト商戦が本格化していて、中でも暑さ対策ギフトが人気を集めています。

津市にある百貨店・松菱では「敬老の日プレゼントフェア」を開催していて、食品売り場では、栗や柿を使用した季節を感じる和菓子やサツマイモの美味しさを凝縮した期間限定のプリンなどのひんやりスイーツが人気を集めています。

また、館内にはおじいちゃん、おばあちゃん宛に子どもが描いたメッセージやイラストが刺繍された特別なタオルも販売されていて、家族で一緒に来てお気に入りの商品を選ぶ人も多いということです。

今年の傾向として、9月に入っても最高気温が35℃以上の猛暑日となる日が続いていることから、松菱では厳しい残暑を意識した対策アイテムの売れ行きが好調で、七分袖の薄手の部屋着や冷感素材のUV手袋、晴雨兼用の日傘などのギフトが去年よりも10%ほど売り上げを伸ばしているということです。

長寿を祝い、感謝の気持ちを伝える「敬老の日」プレゼントとともに思いを伝えてみてはいかがでしょうか？

関係者は「リアル店舗で商品を選ぶ楽しさを体験してもらえたら。楽しい敬老の日にしてほしい」と話していました。