「お前も疑う側の一人だな。いいか、よく聞け」生ける伝説ヴァーディー、イタリア人記者と早速バトル！「衰えの兆候は全くない」
13年在籍したレスターを退団し、セリエAに昇格したクレモネーゼに加入したジェイミー・ヴァーディーが、早速“らしさ”を爆発させた。英紙『The Sun』や英公共放送『BBC』が伝えている。
かつてレスターで、岡崎慎司氏らと共に奇跡のプレミアリーグ制覇を果たしたレジェンドは、現在38歳。大ベテランの域に達しており、年齢が話題になりがちだ。
入団会見でもやはりそうで、地元記者から「イタリアでは、あなたのように40歳に近付く選手に対して少し懐疑的だ。『モチベーションはどこにあるのか？体力は十分なのか？』と言う傾向がある」という発言が飛んだ。
すると、気性の激しさでも知られるヴァーディーはすかさず、「お前も疑う側の一人だな」と反論。さらにこう言い放った。
「お前こそ間違いを証明しなければならない相手だ。いいか、よく聞け。俺にとって年齢はただの数字だ。ずっと言ってきたが、足が昔のように動いて、今のようにフレッシュな感覚がある限り、俺は続ける。衰えの兆候は全くない。このクラブのために全力を尽くす」
昨季に昇格プレーオフを制したクレモネーゼは今季、セリエA開幕節で難敵ミランを２−１で下すと、翌節でもサッスオーロを３−２で撃破。好スタートを切ったなか、レスターで500試合200ゴールを記録した稀代のストライカーが加わった。
その男はやる気に満ち溢れており、やるべきことを十二分に理解している。
「主なタスクはリーグ残留を確実にすることだ。レスターにいた時もそうだった。『これを狙う』なんてことは一度もなかった。『リーグに残留する必要がある』が常に最優先事項だった。だからやるべきは、一戦一戦を全力で戦い抜くこと。結果はそれ次第だ」
イングランド屈指のレジェンドは、イタリアで新たな伝説を作るのか。40歳を前に異国で臨む、新たな挑戦に注目したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
