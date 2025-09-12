関西テレビは12日、中島めぐみアナウンサーが9月30日をもって退社すると発表した。

2010年に入社以降、報道・バラエティー・スポーツ・ナレーションと多岐にわたる番組を担当した。現在出演している「モモコの OH！ソレ！み〜よ！」（土曜後1・59）は13日が最後の出演、「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜後1・59）は28日が最後の出演となる。

中島アナのコメントは以下の通り。

私事で恐縮ではございますが、2025年9月末をもって関西テレビを退職することとなりました。2010年の入社以来、ニュース・バラエティ・ナレーションなど、さまざまな番組に携わらせていただきました。

どの現場にも、その時々の緊張と学びがあり、アナウンステキストに記された「声は人なり」の言葉を胸に、準備と反省を重ねてきた15年間でした。ご一緒した共演者の皆様、番組作りを支えてくださった関係者の皆様、取材にご協力いただいた地域の皆様、そして番組をご覧くださった視聴者の皆様、本当にありがとうございました。

子どもが来春から小学校に上がるという節目を迎え、家庭との向き合い方を見直したいという思いが日に日に強くなりました。今は少し立ち止まり、自分自身や家族との時間を大切に過ごしたいと考えています。

今後の活動についてはまだ決まっておりませんが、しばらくは自分らしいペースで過ごし、ゆっくりと考えていけたらと思っております。

いつかまた、お目にかかれますと幸いです。