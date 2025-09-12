ポール・マッカートニー自らが監修 ウイングスの新たなベスト盤が11月7日にリリース
ポール・マッカートニー＆ウイングスの新たなベストアルバム『ウイングス』が、11月7日に発売されることが決定した。同作はポール・マッカートニー自身が監修を務め、アートワークはポールとともに、アート集団・ヒプノシスのオーブリー・“ポー”・パウエルが監修している。
【画像】お洒落なLP！アルバム『ウイングス』3LPカラー・デラックス
収録内容には、「マイ・ラヴ」「バンド・オン・ザ・ラン」「心のラヴ・ソング」「あの娘におせっかい」「しあわせの予感」など多数の全米ナンバーワンシングルも収録。フォーマットは2CD、1CD、3LPデラックス、3LPカラー・デラックス（UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤）の全4形態で展開される。
ウイングスは、ポール・マッカートニーが1971年にリンダ・マッカートニーと、ギタリストのデニー・レインとともに結成。10年間の活動で7枚のスタジオアルバムを発表し、世界中で2200万枚以上のアルバムセールスを記録。数々のヒット曲を世に送り出してきた。
発売に先駆けて、同作のトレーラー映像も公開されている。
