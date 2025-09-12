俳優の福山雅治と有村架純が12日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。同日公開の映画「ブラック・ショーマン」で、超一流のマジシャン役と、その姪（めい）役として初共演しており、舞台裏でのお互いの「ショーマン」らしさを語った。

福山は、有村について「差し入れの美味しさ」を挙げた。「カミソリのような向き合い方で、おいしいものに対して。これたぶん、一食をものすごい大事に人生を生きているんだろうな」と有村を評した。一方の有村は、「魅せ方のプロ」とした。福山について、「MCを含めて、歌を含めて見ている人たちを魅了できるって、ものすごい才能。1個1個の所作が完成されていて、本当に魅せ方がお上手だなと思って」とべた褒めしていた。

これには福山が、「本当に頑張ってきて良かった。僕も人知れず涙をぬらしながら頑張ってきて良かったですよ」と笑った。

最後に番組MCの谷原章介に、「ブラック・ショーマン、谷原さん、出てください」とオファーした。「もう1人のレジェンド・マジシャンとか」と役柄を設定。「いつ、どこで仕事しているのっていうぐらい、ものすごい出られているから、谷原さんの存在自体がマジシャン。イリュージョン感あるな」と役への適正について語った。

これには谷原が「福山さんと違って、貧乏暇なしなだけで。映画見たくなった。男が好きになる男」と反応していた。