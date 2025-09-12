◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）

出走馬１８頭の枠順が９月１２日、確定した。今年のオークス馬カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は６枠１１番に決まった。ＮＨＫマイルＣで３着に入ったチェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は４枠８番。オークスで１０番人気ながらカムニャックに０秒２差の３着に食い込んだタガノアビー（牝３歳、栗東・千田輝彦厩舎、父アニマルキングダム）は５枠９番から権利取りに挑む。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ルージュソリテール 牝３ ５５ 横山 武史

（２）ミッキーマドンナ 牝３ ５５ ジョアン・モレイラ

（３）ダンツエラン 牝３ ５５ 団野 大成

（４）フェアリーライク 牝３ ５５ 武 豊

（５）パラディレーヌ 牝３ ５５ 丹内 祐次

（６）ヴーレヴー 牝３ ５５ 浜中 俊

（７）ミッキージュエリー 牝３ ５５ 岩田 望来

（８）チェルビアット 牝３ ５５ クリストフ・ルメール

（９）タガノアビー 牝３ ５５ 藤岡 佑介

（１０）テレサ 牝３ ５５ 松山 弘平

（１１）カムニャック 牝３ ５５ 川田 将雅

（１２）マトラコーニッシュ 牝３ ５５ 池添 謙一

（１３）アイサンサン 牝３ ５５ 田山 旺佑

（１４）セナスタイル 牝３ ５５ 岩田 康誠

（１５）タイセイプランセス 牝３ ５５ 石橋 脩

（１６）コンドゥイア 牝３ ５５ 鷲頭 虎太

（１７）ランフォーヴァウ 牝３ ５５ 横山 典弘

（１８）ビップデイジー 牝３ ５５ 西村 淳也