◆第７６回チャレンジＣ・Ｇ３（９月１３日、阪神・芝２０００メートル）

第７６回チャレンジＣの枠順が１２日、決定した。

約１年５か月ぶりだった前走で快勝したグランヴィノス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は７枠１２番に決定した。兄姉にＧ１馬が３頭いる良血が、初タイトルを狙う。

新潟大賞典２着で、引き続き武豊騎手とのコンビで参戦するサブマリーナ（牡４歳、栗東・庄野靖志厩舎、父スワーヴリチャード）は７枠１３番。小倉記念に続く重賞連勝を狙うイングランドアイズ（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父キングマン）は２枠３番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手の順）

（１）アスクカムオンモア 牡４ ５６ 西村 淳也

（２）マイネルクリソーラ 牡６ ５７ クリストフ・ルメール

（３）イングランドアイズ 牝５ ５４ 松若 風馬

（４）ホウオウプロサンゲ 牡４ ５５ 菱田 裕二

（５）ヴェルテンベルク 牡５ ５５ 吉村 誠之助

（６）エアファンディタ セン８ ５７ 亀田 温心

（７）ショウナンマグマ セン６ ５５ 池添 謙一

（８）ドクタードリトル 牡５ ５６ 松山 弘平

（９）ジューンテイク 牡４ ５７・５ 藤岡 佑介

（１０）カネフラ 牡５ ５４ 小沢 大仁

（１１）オールナット 牡４ ５６ ジョアン・モレイラ

（１２）グランヴィノス 牡５ ５６ 川田 将雅

（１３）サブマリーナ 牡４ ５７ 武 豊

（１４）タガノデュード 牡４ ５４ 古川 吉洋

（１５）オニャンコポン セン６ ５５ 菅原 明良