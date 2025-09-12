川谷絵音がプロデュースする5人組バンド「ジェニーハイ」の紅一点ボーカル、中嶋イッキュウ（36）が12日までにインスタグラムを更新。同バンドの今後の活動継続が未定であるとの発表後に思いをつづった。

同バンドは11日、公式サイトで「現在配信中の楽曲『あの夏が癖になっていく』をもちまして、ワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了となりました。今後の活動継続については現時点で未定となっております」と報告。「また、9月13日出演の『KOYABU SONIC 2025』以降、ライブ出演予定はなく、今回の『KOYABU SONIC 2025』のステージが、ジェニーハイとして皆さまにお届けする最後のライブとなる可能性がございます」と、活動を終了する可能性があることを発表した。

中嶋は、公式サイトの発表を引用。「13日のコヤソニよろしくお願いシマスッッ」と呼びかけるとともに、「かっこいいお兄たちとバンドできてワイは幸せすぎるヨ〜」とつづった。この投稿に、ファンからは「泣いちゃう」「えー続けてほしい！！」「えええっマジで悲しい」「永遠に5人の最高なステージをみたい。やめないで」といったコメントが相次いだ。

ジェニーハイは、「ゲスの極み乙女。」など複数のバンドで活動する川谷のプロデュースバンド。川谷、中嶋、小籔千豊、くっきー！、新垣隆で結成し、18年3月に「片目で異常に恋してる」でデビューした。