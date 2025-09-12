Aぇ! groupと西村拓哉が主演を務める実写映画『おそ松さん』第2弾が、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』のタイトルで2026年1月9日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

参考：実写映画『おそ松さん』第2弾、2026年新春公開 主演はAぇ! group＆関西ジュニア 西村拓哉

赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。20歳を過ぎてもクズでニート、だけどどこか憎めない6つ子の兄弟を主人公に、何でもありの予測不可能な物語が人気を博し、シリーズアニメだけにとどまらず映画化や2.5次元の舞台化、そして2022年にはSnow Man主演での実写映画化も実現した。2025年7月からはアニメシリーズが放送10周年を迎え、現在第4期が放送中だ。

実写映画第2弾となる本作では、長男・おそ松を末澤誠也（Aぇ! group）、次男・カラ松役を正門良規（Aぇ! group）、三男・チョロ松を佐野晶哉（Aぇ! group）、四男・一松を小島健（Aぇ! group）、五男・十四松を草間リチャード敬太（Aぇ! group）、末っ子・チョロ松を西村拓哉（関西ジュニア）がそれぞれ演じる。

公開されたティザービジュアルでは、Aぇ! groupと西村拓哉による6つ子の姿がお披露目。『おそ松さん』に登場するイヤミのギャグ“シェー”のポーズを決めており、そんな彼らの傍らには「6つ子が帰ってきたザンス！」と、こちらもイヤミの口調でキャッチコピーが添えられている。

あわせて公開された特報映像では、Aぇ! groupと西村のスタイリッシュな撮影風景が繰り広げられており、彼らのクールな表情が垣間見える。しかし、映像後半では一転、個性豊かなクズでニートな6つ子になりきったAぇ! groupと西村が登場。おそ松さんの魅力でもある、かわいらしくもどこか残念な雰囲気を再現した6つ子が所狭しと暴れまわる。

この特報映像では、実写映画の第2弾ということで、ナレーションはアニメ『おそ松さん』で次男・カラ松役を演じる声優・中村悠一がナレーションを担当している。また、公式SNSでは30秒特報映像の後半ナレーションをAぇ! groupと西村が担当する“6つ子ver”も発信されている。

