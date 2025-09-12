ＤＧはＳ安ウリ気配、２６年７月期営業減益へ ＤＧはＳ安ウリ気配、２６年７月期営業減益へ

デジタルグリッド<350A.T>はストップ安ウリ気配。１１日取引終了後、２６年７月期連結業績予想について売上高を前期比２．１％増の６２億８１００万円とした一方、営業利益を同１３．８％減の２３億６３００万円と発表した。前期から一転減益の見通しを示したことが嫌気され売られている。



中期的に頑健な事業ポートフォリオを形成するための投資期間として一時的な利益率の低下を想定。人件費やマーケティング費用の増加を見込む。配当予想は無配継続とした。同時に発表した２５年７月期決算は売上高が６１億５３００万円（前の期単独３５億１５００万円）、営業利益が２７億４２００万円（同１５億４７００万円）だった。



あわせて、１０月３１日を基準日として１株を６株に分割すると明らかにした。



