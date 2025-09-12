１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４７円２３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル安・円高となっている。



１１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円２１銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）が概ね市場予想通りとなり、前週分の米新規失業保険申請件数が約４年ぶりの高水準となったことで、米利下げ観測が強まり一時１４６円９９銭まで軟化した。



前日に米長期金利が低下したことも影響し、この日の東京市場は日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行した。ただ、米インフレ圧力が残っていることから一段とはドルを売りにくいほか、日本の政治情勢の先行き不透明感が円の重荷となっていることからドル円相場は下げ渋り。日経平均株価の続伸で投資家心理が強気に傾きやすく、安全通貨とされる円が売られやすいこともあり、午前９時５０分ごろには１４７円３３銭をつける場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円７６銭前後と同３銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS