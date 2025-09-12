田中碧の復帰近づく!! リーズ指揮官が説明「今週の初めからチーム練習に合流して主要部分に加わっている」
リーズのダニエル・ファルケ監督は11日、負傷離脱していた日本代表MF田中碧が練習の大部分に合流したことを明かした。
田中は初のプレミアリーグ挑戦となっている今季、第2節のアーセナル戦で負傷交代を強いられていた。ファルケ監督は数週間の欠場を示し、日本代表のアメリカ遠征メンバーからも招集外となっていた。
ただ国際Aマッチウィーク明けとなる13日のフルハム戦を前に、指揮官はDFイーサン・アンパドゥの名前も出しながら「両選手とも今週の初めからチーム練習に合流して主要部分に加わっている」と説明。フルハム戦に向けては「イーサンの方が碧よりも(復帰に向けて)進んでいる。復帰スケジュールが先だったからね」とコメントし、「最終判断まで48時間以上ある。両選手を帯同させる可能性もあるし、1人だけ帯同させることもある。もしくは2人とも連れていかないかもしれない」と慎重に見極める方針を示した。
田中は今月10日に27歳の誕生日を迎えており、11日にインスタグラム(@tnk_0910)で「9月10日生まれのみんなおめでとう」と綴りながら「See you soon(すぐ会いましょう)」と復帰が近いことを示している。10月にパラグアイとブラジルとの南米勢2連戦を控える日本代表にとっても明るいニュースになりそうだ。
田中は初のプレミアリーグ挑戦となっている今季、第2節のアーセナル戦で負傷交代を強いられていた。ファルケ監督は数週間の欠場を示し、日本代表のアメリカ遠征メンバーからも招集外となっていた。
ただ国際Aマッチウィーク明けとなる13日のフルハム戦を前に、指揮官はDFイーサン・アンパドゥの名前も出しながら「両選手とも今週の初めからチーム練習に合流して主要部分に加わっている」と説明。フルハム戦に向けては「イーサンの方が碧よりも(復帰に向けて)進んでいる。復帰スケジュールが先だったからね」とコメントし、「最終判断まで48時間以上ある。両選手を帯同させる可能性もあるし、1人だけ帯同させることもある。もしくは2人とも連れていかないかもしれない」と慎重に見極める方針を示した。
田中は今月10日に27歳の誕生日を迎えており、11日にインスタグラム(@tnk_0910)で「9月10日生まれのみんなおめでとう」と綴りながら「See you soon(すぐ会いましょう)」と復帰が近いことを示している。10月にパラグアイとブラジルとの南米勢2連戦を控える日本代表にとっても明るいニュースになりそうだ。